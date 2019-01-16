Гройсман рассказал, почему переделают контракт с руководством "Нафтогаза"

16 января 2019, 14:46

По мнению премьера Гройсмана, громадные зарплаты топ-менеджмента "Нафтогаза" должны быть подкреплены его реальными достижениями.

Гройсман машет кистью
Владимир Гройсман / УНИАН

Сроки действия трудовых соглашений с правлением госкомпании "Нафтогаз Украины" истекут 22 марта 2019-го, после чего будут заключены новые − с "нормальными" зарплатами.

Соответствующую информацию озвучил премьер Владимир Гройсман во время очередного заседания Кабмина в среду, 16 января.

"Я за то, чтобы заработные платы для государственных компаний и их менеджмента были рыночными, но я против того, чтобы в такое сложное для страны время эти оплаты были не просто большими, а заоблачными. И поэтому у нас возникает юридическая возможность пересмотреть условия контракта с правлением на условиях заключения нового контракта, в котором будут предусмотрены конкретные вещи", − сказал чиновник.

Гройсман также высказал мнение, что денежное вознаграждение для руководства "Нафтогаза" обязано напрямую соотноситься с успехами в его работе. К примеру, премьер считает, что следующее повышение зарплаты для топ-менеджмента госкомпании может случиться, если он выполнит планы по увеличению добычи газа в пределах Украины.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали, как зарплаты "Нафтогаза" подтолкнут бюджет к грани разорения. Позднее премьер Гройсман рассказал, когда Украина преодолеет дефицит газа в газотранспортной системе.

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газ Нафтогаз Кабмин зарплата премии Владимир Гройсман
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