"Петина тысяча": как Порошенко использует субсидии в избирательной кампании

Петр Порошенко на встрече с гражданами на Волыни

По инициативе президента, планируется, что с марта 2019 года субсидии будут выплачиваться живыми деньгами.

Что это означает?

Что 5-6 миллионов субсидиантов получат в марте 5-6 млрд грн, или по 1 тысяче гривен на одно домохозяйство.

Для оценки влияния на экономику и цены рассмотрим 3 варианта:

1) Если вся полученная наличность пойдет на оплату жилищно-коммунальных услуг, никакого влияния на инфляцию или обменный курс данный механизм не окажет.

2) Если вся полученная наличность пойдет на потребление (отказ платить за ЖКУ), то увеличится долг за жилищно-коммунальные услуги на 5 млрд грн.

На инфляцию это окажет минимальное значение, так как среднемесячные расходы домохозяйств составляют порядка 250 млрд грн в месяц.

Т.е. дополнительные 5 млрд гривен наличных в месяц – это всего 2% от общих расходов.

3) Если 50% уйдет оплату жилищно-коммунальных услуг, а другие 50% на текущее потребление. Результат, увеличатся долги за ЖКУ, но на инфляцию и курс никакого влияния не будет (см. пункт 2).

Вывод: это чистейшей воды "Петина тысяча" которая будет выплачена за несколько недель до первого тура президентских выборов.

Которая не решает никаких проблем, ни завышенных тарифов, ни недостатка средств для энергосберегающих мероприятий.

Так сказать, выборы "животворящие".