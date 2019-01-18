Как Порошенко без проблем выиграет выборы

Порошенко может выиграть выборы, если во второй тур выйдет Тимошенко

Пока многие восхищаются сильным стартом кампании Владимира Зеленского, я вижу как Петр Порошенко без особых проблем выиграет выборы.

Во-первых, к личному рейтингу президента смело можно накинуть 10% админресурса. Так было всегда, кроме "лошары" Виктора Ющенко и то - он целенаправленно, я считаю, слил выборы Виктору Януковичу (аби не Юля). Вот 15% у Порошенко гарантированно есть - без явных фальсификаций.

Читайте такжеГлавное последствие позорного томос-тура ПорошенкоВо-вторых, с чего вы взяли, что популярность Зеленского бьет по Порошенко? Я вижу, что он на том же поле, где и Юлия Тимошенко - протестный неватный электорат. Так что для первого тура Зеленский для Порошенко вовсе не враг, а друг и союзник. Какой-то градус чернухи будет поддерживаться, но это на всякий случай - заначка для второго тура.

Рейтинг Тимошенко Зеленский если не располовинит, то треть отнимет точно.

Анатолий Гриценко. Подкрепленный Садовым, Вакарчуком он тоже конкурент в первую очередь для Тимошенко. Оттянет немного голосов. Добавим еще всяких технических кандидатов, Олега Ляшко и прочих лиц нетрадиционной политической ориентации. Каждый отщипнет у Тимошенко по небольшому кусочку.

Регионалы нужны, чтобы тупо не отдать Тимошенко восточные регионы. В состоянии раскола самостоятельной игры региональный кандидат вести не может. Помогать рыгам будет внезапно воскресший Петр Симоненко, может еще Волгу и Витренко из нафталина даже достанут (хотя вероятность небольшая, но ненулевая).

Читайте такжеХаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтингВ итоге со своими 15% Порошенко зайдет во второй тур более-менее уверенно.

Если Тимошенко зайдет с небольшим отставанием, например, 14%, это даст возможность слегка сфальсифицировать результаты второго тура и выиграть с минимальным преимуществом. Такой результат оправдают СМИ, объяснят эксперты и политологи. И он даже прокатит для Запада, который тоже не особо хочет перемен.