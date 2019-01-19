Не томосом единым, или Как Порошенко достал перед выборами новый козырь

Николай Фельдман

журналист

19 января 2019, 06:58

Петр Алексеевич продемонстрировал свою новую предвыборную фишку.

Петр Порошенко
Петр Порошенко показал что-то, кроме размера Томоса / GettyImages

"Порошенко - единственный неудобный для Кремля" - тезис, который начали задвигать в последние дни сейчас сторонники Петра Алексеевича. При этом они уточняют, что это касается тех кандидатов, у кого есть шансы. То есть в ряду между Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским и Анатолием Гриценко.

Мол, Петр Порошенко - единственный, кто способен продолжать войну против Московии, и потому Кремль делает ставку против него за тех, кто хочет договариваться о мире.

Цель такой манипуляции ясна - поставить знак равенства между Тимошенко, Зеленским, Гриценко и Бойко, Вилкулом, Мураевым.

Условно - запихнуть в один ряд с "русскомирскими" кандидатами всех реальных конкурентов на прозападном электоральном поле и замазать их стремлением к миру.

Таким образом, Петр Алексеевич, даже исключительно размахивая своим длинным томосом, хочет ухитриться стать единственным прозападным кандидатом в президенты.

Этому тут же начинает подыгрывать Кремль усами Пескова, сообщая о том, что в Киеве, мол, есть партия войны и есть партия мира, с кем они и будут договариваться.

Читайте такжеТомосомания окончательно добьёт ПорошенкоМанипуляция эта очень простая, так как все условно прозападные кандидаты публично формально декларируют стремление к сильной армии и усиление обороноспособности. При этом любой прозападный кандидат будет публично декларировать стремление к миру, так как, например, в уставных документах НАТО прописано, что при возникновении любого конфликта страны североатлантического договора, стремятся к миру.

Вот содержание первой статьи главного уставного документа НАТО: "Договаривающиеся стороны обязуются, в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, мирно решать все международные споры, участниками которых они могут стать, не ставя при этом под угрозу международные мир, безопасность и справедливость, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН".

Это значит, что если вы, как кандидат в президенты, который рассчитывает на политическую поддержку и лояльность западного истеблишмента, начнете вдруг в Украине размахивать топором войны во время избирательной кампании, все ваши конкуренты тут же поставят это на вид западным партнерам. Из вас будут тут же лепить ультраправого радикала и чуть ли не фашиста, которого в западном мире считают маргиналом и дела иметь не будут.

При этом давайте обратим внимание на позиционирование, которое допускает сам Петр Порошенко.

Читайте такжеХаос и депрессия: почему Порошенко не может спасти свой рейтингВот его свежий тезис: "Мы очень хотим мира и сейчас перед выборами нам снова все обещают, что они принесут мир. Я хочу подчеркнуть, что они могут принести только поражение и капитуляцию. Потому поражение, капитуляция и сдача Украины – есть мир на условиях России".

Смотрите, как хитро поступает Петр Алексеевич - он прямо говорит, что хочет мира, но при этом делает с такой поправкой, будто все, кто обещает сегодня мир кроме него, якобы согласны на мир исключительно на условиях Кремля - поражение и капитуляция.

Эта нехитрая манипуляция президента вторит действиям его публичных сторонников и также ставит его конкурентов на прозападном электоральном поле в ряд с теми, кто действительно склонен и способен пойти на мир с Москвой на ее условиях в целом - то есть с Бойко, Мураевым и Вилкулом.

Так Петр Порошенко удивительным образом благодаря публичной риторике кремлевских чиновников и своим политтехнологам оказывается в раскладе едва ли не единственным прозападным политиком в Украине.

В этом контексте можно ожидать, что в ближайшее время все кандидаты, играющие на прозападном электоральном поле начнут соревноваться в клятвах верности алтарю победы украинской армии и это будет верным поступком. И для армии, и для страны после выборов.

Президент при этом вполне хорошо очертил круг того, что может являться кандидатским минимумом стремлению к миру на условиях соблюдения украинских национальных интересов - победа, возвращение всех украинских территорий и пленников, выход и контроль над границами.

Читайте такжеХодит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосеС другой стороны, если в ближайшее время мы не увидим отдельные заявления Гриценко, Садового, Зеленского и Тимошенко о стремлении к миру на этих условиях, то это может красноречиво сообщить избирателю об этих кандидатах. Недооценить этот выпад действующего президента нельзя - молчание конкурентов создаст ему козыри на ближайшее будущее.

Главный вывод: Порошенко так хитро перекинул мяч на поле конкурентов, что им прийдется либо постараться получше и побыстрее его отбить, заявляя реальные претензии на пост главнокомандующего, либо промолчать, согласившись с манипуляцией действующего президента и фактически примкнуть к той самой партии мира в кремлевской пропаганде.

Вилка, как ни крути. Запасаемся попкорном, следим за руками и словами. Хоть что-то кроме размера томоса появилось.

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Петр Порошенко выборы-2019 Томос Николай Фельдман
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