Полусвятой Петр: как Порошенко готовится сотворить политическое чудо

Порошенко готовится стать святым / Reuters

Мечта любой нищей пенсионерки - поцеловать руку богатейшего человека Украины президента-олигарха Петра Порошенко. А для порохоботов поцелуй старушки руки Порошенко - это доказательство всенародной любви к нему, его милости и проявления чуда.

В Новой автокефальной украинской церкви "полусвятой Петр" появился раньше, чем сама церковь. Константинопольский патриарх в смятении - шустрый украинский президент, который нагло высадился с целым десантом криминальных авторитетов в Стамбуле, оказывается у себя в народе пользуется огромной церковной славой. Иерархи смущены и ждут, чем все это закончится для Новой украинской автокефальной церкви и для самого президента-олигарха.

Читайте такжеЧто ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и ЗеленскогоНо процесс фейковой харизматизации президента-олигарха, как единственного достойного верующего и патриота Украины необратим и стремительно набирает обороты.

Первый уровень харизматизации Порошенко - поцелуй старушки, которая глубоко благодарна президенту Порошенко за ее нищую старость. Второй уровень - отпечаток ноги Порошенко на каменных ступеньках Верховной Рады и появление изображения президента, татуировок на теле особо доверенных депутатов. А также организация критики и преследование депутатов, которые не верят в его будущую чудесную победу на выборах. Третье доказательство "святости" Порошенко - появление его лика в телевизорах и смартфонах всех украинских чиновников и мафиози.

Надежда президента не на дезориентированный электорат, а на силу массового подкупа, админресурса и криминала. Далее – мази, заряженная вода и самое главное - явление народу скандальных результатов (ЦВК) чудесного, спасительного для Порошенко, голосования на президентских выборах в марте 2019 года. Тотальная фальсификация результатов голосования будет торжественно объявлена политическим чудом Украины, как результат тайной веры украинцев в невинность и обещания "полусвятого" президента Порошенко.