Украину ждет новая волна большой приватизации

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

22 января 2019, 06:58

Что будет с украинской экономикой хотя бы через год, никто на Грушевского не представляет.

Кабмин,здание
Для Кабмина "лишняя" госсобственность превратилась в проблему

С первых дней наступившего 2019 года резко активизировался Фонд госимущества Украины. Да, "лирика" закончилась, начались напряженные трудовые будни, о чем 10 января поспешил сообщить Глава ФГИ Виталий Трубаров:

"Договорились с Постоянным представителем МВФ Й.Люнгманом совместными усилиями решить проблемы, которые блокируют процесс большой приватизации…Четкое требование МВФ - начать в 2019 году продажи компаний из перечня большой приватизации".

И чиновники взяли под козырек, незамедлительно кинулись выполнять распоряжение Постоянного представителя МВФ в Украине. Уже 16 января перечень объектов большой приватизации был утвержден, Кабинет Министров принял соответствующее решение и на продажу будут выставлены: "Тернопольоблэнерго", "Центрэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", Объединенная горно-химическая компания, Угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", "Одесский припортовый завод", "Ориана", "Президент-Отель", "Украгролизинг", Фармкомпания "Индар".

Читайте также"Чуда не будет": на ОПЗ заявили о последней попытке запуска производстваНо что будет с украинской экономикой хотя бы через год, никто на Грушевского не представляет, хотя именно поэтому крупные чиновники уже поняли, "лишняя" госсобственность — это проблема. В этой связи вспоминаются известные две фразы Кахи Бендукидзе: "Можно продать все, кроме совести" и "В государственной собственности может находиться только большая королевская печать". Но мы то хорошо знаем, что ни одному составу правительства Украины не удалось справедливо приватизировать госсобственность. Зато сейчас от наших политиков демагогии, как грязи, правда, ни от одного мы не услышали хотя бы один эффективный и проверенный способ восстановления экономики страны.

А что это за способы?

Во-первых, стабильная гривна.

Во-вторых, проектное финансирование.

В-третьих, создание современной законодательной базы для рынков капитала и развитие внутреннего рынка совместного инвестирования – это длинные деньги для проведения реформ.

В-четвертых, усовершенствование системы подбора кадров.

В-пятых, справедливое проведение приватизации для привлечения стратегических инвесторов и эффективных собственников в экономику Украины.

Что еще надо делать? Профессионально говорить с инвесторами, объяснять им, как мы будем впредь улучшать условия бизнеса для них, причем, не на словах, а конкретно, по пунктам. И эти меры должны вызывать доверие как у внутренних, так и у иностранных инвесторов.

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Украина МВФ приватизация Азовмаш Одесский припортовый завод Сумыхимпром Центрэнерго Краснолиманская Электротяжмаш
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