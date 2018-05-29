Энергосфера и многострадальный ОПЗ: обнародован список объектов большой приватизации-2018

Из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Кабмин обнародовал окончательный перечень объектов, которые в 2018 году подлежат продаже в рамках большой приватизации государственной собственности.
В список вошли 23 объекта – на три меньше, чем при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая.
В первую очередь речь идет о 5-ти облэнерго ("Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и 4-х теплогенерирующих предприятиях ("Днепровская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль" и "Криворожская теплоцентраль"), а также компания "Центрэнерго".
Также в перечень попали:
- "Одесский припортовый завод",
- "Днепровский электровозостроительный завод",
- "Объединенная горно-химическая компания",
- угольная компания "Краснолиманская",
- "Турбоатом",
- "Азовмаш",
- завод "Электротяжмаш",
- "Сумыхимпром",
- "Запорожский титано-магниевый комбинат",
- "Президент-Отель",
- ОАО "Ориана",
- ЧАО "Индар",
- "Украгролизинг".
Таким образом, из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Напомним, в конце апреля сообщалось, что функционирование Одесского припортового завода полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.
Ранее сообщалось о том, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.