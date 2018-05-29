Энергосфера и многострадальный ОПЗ: обнародован список объектов большой приватизации-2018

Кабмин обнародовал окончательный перечень объектов, которые в 2018 году подлежат продаже в рамках большой приватизации государственной собственности.

В список вошли 23 объекта – на три меньше, чем при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая.

В первую очередь речь идет о 5-ти облэнерго ("Запорожьеоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и 4-х теплогенерирующих предприятиях ("Днепровская ТЭЦ", "Херсонская ТЭЦ", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль" и "Криворожская теплоцентраль"), а также компания "Центрэнерго".

Также в перечень попали:

"Одесский припортовый завод",

"Днепровский электровозостроительный завод",

"Объединенная горно-химическая компания",

угольная компания "Краснолиманская",

"Турбоатом",

"Азовмаш",

завод "Электротяжмаш",

"Сумыхимпром",

"Запорожский титано-магниевый комбинат",

"Президент-Отель",

ОАО "Ориана",

ЧАО "Индар",

"Украгролизинг".

Таким образом, из окончательного перечня исключили "Аграрный фонд", "Завод алюминиевой фольги" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Напомним, в конце апреля сообщалось, что функционирование Одесского припортового завода полностью прекращено из-за приостановки подачи газа.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.