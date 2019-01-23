Для Беларуси наступают черные дни

Путину больше не нужен Лукашенко / Reuters

Попытки присоединения Беларуси к России предпринимаются регулярно. Но в последний раз Александру Лукашенко фактически был поставлен ультиматум: хватит играть в прятки, хватит танцевать летку-енку – шаг вперед и два назад.

Сейчас Россия его будет принуждать создать единую с РФ банковскую систему, единый денежный эмиссионный центр, будет требовать полного перехода на рубль, а также в единую правовую систему: с единым судом, единой прокуратурой, единым таможенно-территориальным пространством. И при этом Россия полностью возьмет под контроль внешние границы Беларуси и выставит своих пограничников, таможенников и т.д.

Читайте такжеЕсли Путин под елочку заберет себе БеларусьЕстественно, батька перепугался. Для него все это смерти подобно. Да, ему могут сказать: "Пожалуйста, ты можешь вечно быть президентом". Но при этом он полностью утратит контроль над финансово-экономической, правовой и внешней системой безопасности Беларуси. Он понимает, что это страшная угроза для него, потому и начал "крутить педали назад".

Но у Лукашенко ничего не выйдет. Очевидно, что он уже абсолютно не нужен Путину, и в Москве сейчас разрабатывается план, как устранить батьку, чтобы, не полностью поглотив Беларусь, присоединить ее к России, чтобы выйти на западные границы.

Москве нужна Беларусь, чтобы приблизиться к калининградскому анклаву. Там ее от Калининграда будет отделять только Литва, через которую нужно будет пробить "коридор".

Для того, чтобы сохранять Российскую Федерацию, держать в покорности внутренние республики и края, Путину необходимо поглотить Беларусь.

Читайте такжеВ Беларуси все будет МоскваПлюс это повысит потенциал России в противостоянии и борьбе против Украины. Ведь таким образом Россия окружит нашу страну еще и с севера.

Одним словом, для Беларуси и ее народа наступают черные дни. Но они сами виноваты: они предпочли быть рабами, захотели, чтобы ими руководил колхозный председатель, вот и получили… Так что народ Беларуси ждут тяжелые времена в 2019 году.