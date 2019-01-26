Путину нужно смириться - одну игру в Украине он уже проиграл

Дмитрий Орешкин

Российский политолог

26 января 2019, 06:57

Реальных способов воздействия на украинскую церковь у Кремля и РПЦ уже не осталось.

Путин
Путин проиграл религиозную игру в Украине / Reuters

Православная церковь Украины получила Томос, и теперь вернуть ее под контроль РПЦ уже невозможно. После того, как это поняли в Кремле, начались внутренние разборки в России, где конкурировали две идеи.

Согласно одной из них Томос украинской независимой церкви могла предоставить Москва. Господин Шевкунов, который считается духовником Владимира Путина, отстаивал как раз эту точку зрения. Грубо говоря, это означало бы "федерализацию церкви", то есть у каждой страны была бы своя церковь, и они сохраняли бы между собой религиозное общение, не пытаясь обслуживать политические интересы.

Читайте такжеПервый результат "томоса": Путин признал существование украинского народаЕсли бы сработал такой вариант, то между церквями сохранилось бы нормальное каноническое общение, и было бы нечто похожее на Британское содружество наций. Когда Британская империя развалилась, остались культурные связи. Лондон остался культурным и языковым центром, центром обмена духовными и культурными ценностями, и к нему относятся не так уж плохо на всех территориях, которые раньше входили в состав Британской империи.

Вторая российская версия представляет собой вертикальную административно-иерархическую власть. Подразумевалось, что украинская церковь должна подчиняться РПЦ, а не быть равной московской. Этот вариант как раз и привел к обрушению нормальных отношений и межцерковного общения.

Реальных способов воздействия на украинскую церковь у Кремля и РПЦ уже не осталось.

Зная всю логику традиций и систему ценностей кремлевских администраторов, я думаю, еще будут попытки максимально испортить жизнь украинской церкви. Способов сделать это не так много.

Самый простой из них – провокация конфликтов вокруг конкретных приходов и храмов. Зная "ужимки и прыжки" российской вертикали, которая в значительной степени является советской, можно говорить, что для этих провокаций могут использоваться самые экстремистские антироссийские силы в Украине, то есть, например, могут "подогреть" крайние националистических персонажей, помочь им захватить какой-нибудь храм или приход с тем, чтобы вызвать конфликт между старыми и новыми прихожанами. Наверняка, это будут делать, причем руками людей, настроенных антимосковски, "против москалей", настроенных националистически. Это – проверенная вещь. А после этого будут раскручиваться в СМИ разговоры о том, что в Украине преследуют русских православных.

Читайте такжеПосле Томоса Кремль не успокоился и уже готовит новый сценарийУкраинская власть (по крайней мере, пока) достаточно хорошо понимает эту угрозу, и поэтому никакого церковного экстремизма, связанного с захватами храмов и т.д., просто не допускает. Потому что это будет удар по украинской вертикали власти, проверкой того, насколько она способна контролировать процессы в стране.

Москва, конечно, хотела бы каких-то обострений, но пока не получается. Это значит, что в Украине вменяемое руководство, которое понимает, что геополитическому противнику выгодно максимальное обострение, и этого обострения не допускает. Понемногу приходы из церкви Московского патриархата будут переходить в ПЦУ, верующие будут менять батюшек. Ничего в этом страшного нет. Важно, чтобы это не сопровождалось насильственными, шумными, связанными с медийными последствиями действиями.

Так что эта игра проиграна Москвой. Ответить у нее не получается, спровоцировать схватки тоже не получается. Главное, что украинские власти понимают, с какой стороны идет угроза и адекватно на нее реагируют. Потому российскому руководству придется смириться.

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Владимир Путин Дмитрий Орешкин Томос ПЦУ
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