Две большие проблемы с выборами-2019, которые никто не заметил

Николай Воробьев

журналист, экс-сотрудник австрийского Фонда Маршалла в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне

5 февраля 2019, 09:43

Ключи к успеху на выборах находятся в руках министра МВД и местных властей.

выборы, Закарпатье
Физическая сила на выборах может значить гораздо больше, чем действующие законы Украины/ УНИАН

Есть много причин для беспокойства по поводу выборов в Украине в 2019 году. Выборы 2019 года могут быть такими же определяющими, как и выборы 2014 года, когда Украина навсегда покинула русский мир. Однако до сих пор большинство аналитиков упускали из виду два фактора, которые могут сыграть огромную роль.

Во-первых, министр внутренних дел Арсен Аваков - не только действующий министр, но и политик, который хочет остаться у власти. Полиция, которая будет контролировать сектор безопасности вокруг выборов, отчитывается перед ним. Во-вторых, децентрализация посодействовала появлению денег и игроков на местном уровне, и эти участники могут играть более важную роль по мере приближения к выборам.

Читайте такжеПосле победы на выборах Порошенко превратится в ПутинаКак украинский журналист с более чем 10-летним опытом освещения выборов, я начал беспокоиться, когда прочитал недавний блог министра внутренних дел Арсена Авакова.

Поначалу, кроме названия, все казалось нормальным; Аваков предупредил всех кандидатов в президенты, чтобы они не нарушали избирательный процесс. Он отметил, что национальная полиция получила 91 жалобу о нарушении правил от граждан и общественных организаций с тех пор, как кампания официально началась 31 декабря 2018 года.

Аваков также предупредил, что никто не получит индульгенцию от МВД или национальной полиции "о том, чтобы закрывать глаза на факты скупки голосов".

Важно помнить, что Аваков остается одним из самых влиятельных министров и политиков в Украине. Около 300 тысяч полицейских, включая членов Национальной гвардии и даже военизированных гражданских организаций, таких как Национальный Корпус, подчиняются ему.

В конце 2018 года украинский парламент утвердил рекордный оборонный бюджет, в частности $12,8 млрд грн для Национальной гвардии, которая находится в подчинении МВД Авакова.

Читайте такжеНе томосом единым, или Как Порошенко достал перед выборами новый козырьНесмотря на сильную позицию, успехи Авакова на политическом поприще незначительные, и это вызывает беспокойство. Он является членом политической партии Народный фронт, которой удалось получить 22% на парламентских выборах 2014 года, а сейчас ее рейтинг, по данным соцопросов, составляет всего 0,5%. Эта реальность заставляет Авакова искать политических покровителей среди тех политиков, которые смогут добиться лучших результатов на предстоящих выборах.

Покупка голосов имеет долгую историю на выборах в Украине, и в этом году не стоит ожидать никаких изменений. Учитывая стагнацию и медленный экономический рост, который оценивается чуть более чем в 3%, есть много людей, которым нужны деньги. Существует множество способов подкупа избирателей: от создания благотворительных фондов, которые оказывают поддержку потенциальным избирателям от имени кандидата и его политической партии, покупки членов избирательных комиссий, которые подсчитывают голоса в день выборов, до привлечения "подготовленных" избирателей в определенных избирательных округах.

На выборах именно сотни тысяч полицейских будут ключевыми наблюдателями. Конечно, Центральная избирательная комиссия и местные комиссии следят за голосованием, но как только избиратель покидает избирательный участок, полиция отвечает за исправление возможных нарушений. Поэтому трудно переоценить роль МВД в день выборов.

Возвращаемся к министру. Чтобы сохранить свою позицию после осенних парламентских выборов, Аваков должен смириться с ключевыми игроками. Похоже, что недавний блог Авакова был призван показать его важную роль в качестве ключевого арбитра, а также предупредить всех, чтобы остерегались любых неправильных действий. Он хотел подчеркнуть, что ключи к успеху на выборах находятся в его руках.

Читайте такжеЧего Украине ждать от России после выборовЕсть и второй фактор, который западные эксперты также упускают. В результате децентрализации, региональные элиты Украины получили беспрецедентную власть, которой не было даже при режиме Януковича. Местные бюджеты увеличились, в регионах сейчас больше политической автономии и даже физической силы, которую представляют местные военизированные и другие гражданские патриотические организации без какого-либо подчинения Киеву.

Во время пресс-конференции 4 декабря Аваков назвал Одессу "криминальной столицей" Украины, где местные активисты постоянно подвергаются насилию. Но Генеральная прокуратура до сих пор не может привлечь виновных к ответственности. Это означает, что местные элиты пользуются абсолютным иммунитетом благодаря возможным соглашениям или имеют достаточно власти, чтобы игнорировать власти в Киеве.

Предстоящие выборы отличаются беспрецедентной властью на стороне Авакова и местных властей, которые больше не будут полностью подчиняться Киеву. Физическая сила сейчас может значить гораздо больше, чем действующие законы Украины.

Николай Воробьев - украинский журналист, экс-сотрудник австрийского Фонда Маршалла в Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, для Аtlanticcouncil

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Аваков МВД децентрализация регионы нацполиция президентские выборы выборы-2019 Николай Воробьев
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