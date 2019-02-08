Кремль с помощью Януковича осознанно сыграл в пользу Порошенко

Виктор Янукович / кадр из трансляции

Выступление Януковича играет на руку только Порошенко. Ни одному другому игроку на поле президентских выборов оно не способно так помочь, как действующему президенту Украины.

Выпуская Януковича на публику Кремль раскручивает тему криминального производства против Медведчука и потенциального предстоящего ареста. Цель очевидна - продемонстрировать негативное отношение к решению Порошенко якобы уничтожить Медведчука. Что, понятное дело, должно приписать заслугу уголовного дела исключительно Порошенко и добавить ему баллов, как единственному человеку, которого Кремль действительно боится.

Порошенко предстает едва ли не всесильным антигероем в трансляции кремлевских меседжей. Соответственно, неопределившегося украинского избирателя, отвергающего Кремль и Януковича, эти меседжи мотивируют склоняться в сторону действующего президента Украины.

Понятно, что российские публичные выступления в поддержку Медведчука ему не принесут реальной пользы куму Путина. Он и так способен решить любые свои проблемы в Украине. Хотели бы его арестовать - давно бы арестовали, пришли хотя бы даже сразу после объявления об уголовном деле. На его арест не требуется никаких разрешений Верховной рады. Почему же никто не спешит его арестовать?

Читайте такжеПутин написал для Украины новую "пьесу"Похоже, что выступления Януковича делают из Медведчука объекта, которого играют уже с прицелом на парламентские выборы.

Поддержка Зеленского, непрямо, но высказанная Януковичем, играет только против бизнес-партнера Игоря Коломойского, укрепляет потолок его роста.

На президентских выборах Кремль осознанно играет в пользу Порошенко, стремясь вывести его во второй тур, где у избирателя будет работать логика меньшего зла. При этом весь информационный поток будет направлен на увеличение антирейтинга любого оппонента действующего президента.

Так, за полтора месяца до выборов конкуренция ожесточается, и борьба за каждый процент происходит изощренная. В начале марта похоже рейтинги Порошенко подползут к основным двум соперникам. Само голосование и подсчет голосов будет еще тем зрелищем - каждый голос за одного из трех может стать решающим.