"Кинули как лоха", шансы Порошенко и как живется в РФ: главное с пресс-конференции Януковича

Янукович рассказал о травме, "похищении и плене", вранье Порошенко и много о чем еще

6 февраля бывший беглый президент Украины Виктор Янукович провел в Москве первую в 2019 году пресс-конференцию.

В первую очередь он прокомментировал приговор, вынесенном ему Оболонским судом Киева. Напомним, суд признал виновным и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Решение суда Янукович предсказуемо назвал неправомерным.

А дальше предпочел сосредоточиться на теме предстоящих выборов 2019 в Украине и том, как, по его словам, плохо стало жить без него простым украинцам. Заодно признался и в том, как ему самому живется в изгнании в Москве.

Главред приводит главные тезисы последней, на данный момент, пресс-конференции Януковича.

Вы тут случайно не в плену?

Отвечая на вопрос, на каком основании он находится в РФ, не держат ли его в плену, Янукович похвастался: "Я свободно передвигаюсь по территорию РФ, не нахожусь ни в одном списке Интерпола. У меня никаких проблем нет".

"Порошенко постоянно врал всем"

Львиную долю эфирного времени Янукович посвятил персоне нынешнего президента Украины Петра Порошенко: его личным и политическим качествам, шансам победить на выборах 2019 и просто целям Петра Алексеевича.

"Я хорошо знаю Порошенко. Он бизнесмен, он все делает ради денег. Он все на это готов променять… Он постоянно врал всем, не только мне. Это его профессиональная привычка и отличительная черта. Личное обогащение любой ценой – его цель. Для этого он задействует все возможности, что у него есть… Я не верю, что у него какие-то шансы будут на выборах", – заявил Янукович.

Выборы в Украине 2019

Янукович заявил, что нынешняя украинская власть будет "любой ценой" задействовать весь имеющийся у них ресурс, чтобы фальсифицировать выборы.

"Без фальсификации победить на этих выборах, скажу прямо, Порошенко невозможно… Нынешняя власть неспособна победить честно… У Порошенко нет шансов победить на выборах честно. Какие будут задействованы схемы – мы не знаем, но не избежать грязных методов", – несколько раз на разные лады повторил Янукович.

"Меня кинули как лоха"

Беглый президент заявил, что на переговорах в ходе Евромайдана его обманули.

"Меня обманули, предали или, как говорят продвинутые украинские политики, кинули как лоха. Ответственность на них лежит, и никто с них ее не снимал…", – сказал Янукович.

Похищение Януковича

Янукович слышал, что подобная спецоперация в Украине готовится и призвал представителей спецслужб Украине "не выполнять преступные приказы власти", так как "власть поменяется" – и потом, мол, придется отвечать за свои действия.

О травме, из-за которой не явился на суд

"Я получил надежду на то, что смогу заниматься любимым спортом. Может месяц, может полтора – и буду на корте… Произошло все очень просто. Утром был проливной дождь, и вода попала на корт. Во время тренировки я поскользнулся и упал на деревянную лавочку".

Расстрелы на Майдане

"Расстрелы на Майдане сделали организаторы Майдана. Независимые расследования… называют фамилии Андрея Парубия, который сейчас возглавляет Верховную Раду, Сергея Пашинского, который бегал там с автоматиком… Стрелки стреляли из тех зданий, которые контролировала оппозиция", – высказался Янукович.

Томос – грех

"Все то, что произошло с Украинской православной церковью – это неправильно, это не на поиски объединения государства, а на разделение, вражду и ненависть… Те люди, которые взяли на себя эту ответственность, взяли на себя большой грех", – заявил Янукович.

Как закончить войну на Донбассе

По его словам, вернуть мир Украине сегодня власть не желает, так как, по его словам, Порошенко на войне наживается.

"Те обещания, которые давал 5 лет назад Порошенко, он не выполнил. Как не выполнил и международные обязательства – Минские соглашения… Невольно втянутыми в этот конфликт стали европейские государства, США и, конечно, Россия", – заявил Янукович.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать для завершения войны на Донбассе, он заявил: "Все зависит от состояния души… А что для этого нужно сделать – сесть за стол переговоров с жителями Украины, которые там живут. И Порошенко обязан принять решение и сесть за стол переговоров с представителями Донбасс, жителями Украины. И это единственный путь…"

Бедные украинцы

Прошедшие пять лет Янукович оценивает как "самые черные" в истории Украины.

"Мне пришлось в моей жизни много уделять внимания развитию качеству жизни этой страны. Дважды был премьером, был в оппозиции, губернатором… А сейчас там идет война…", – отметил он.

По его словам, украинцы стали намного беднее. Украина теряет рынки сбыта, а миллионы украинцев ищут работу заграницей – 6 млн человек за последние годы.

Цены на газ в Украине

Читайте также"Мрут без нашего газа": российские пропагандисты "пожалели" украинцев из-за цен на газ и холодов"Цены, которые сегодня в Украине, они намного дороже, чем газ, который могла бы поставлять Украине Россия. Но в этом случае эта коррупционная надбавка была бы намного меньше или не было бы вообще…

20 млрд куб м газа, которые добываются в Украине, плюс еще 20 млрд с небольшим – это газ, который Украина получает от посредников по завышенным ценам. И 90% – это российский газ. Может, где-то норвежский проскочит, процентов 5.

Но сокращается потребление газа, потому что останавливается промышленность. Если и дальше так будет – просто некому будет потреблять…"