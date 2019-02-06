Янукович оценил шансы Порошенко на выборах

Виктор Янукович / кадр из трансляции

У действующего президента Петра Порошенко нет шансов победить на выборах в марте 2019 года.

Такое мнение выразил бывший президент Украины Виктор Янукович в ходе пресс-конференции в Москве.

"У Порошенко нет шанса честно победить на выборах. Какие схемы и способы будут задействованы мы не знаем. Но грязных методов избежать не удастся. Но задача фальсифицировать выборы в условиях, в которых находится страна, сложно. Потому что такого тотального недоверия к власти еще никогда не было", - сказал Янукович.

По его словам, путь, который избрала сегодня украинская власть, плохо закончится.

"Проблема Порошенко в том, что он не государственник, а бизнесмен. Методы, которыми он пользуется, очень изощренные, отличительная черта - вранье. Сколько я с ним имел дело - он не только мне врал, он врал всем, это его профессиональное качество. Он будет использовать любые методы, но в его победу на выборах я не верю", - сказал Янукович.

Также Янукович прокомментировал получение томоса Украиной.