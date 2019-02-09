Почему курс Украины в НАТО сегодня не имеет смысла

В четверг, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции Украины курс на европейскую интеграцию и вступление в НАТО. Однако этот шаг парламентариев никак не повлияет на перспективы Украины в вопросе вступления в Европейский Союз и НАТО.

Начнем с того, что конституция — это документ, определяющий основные принципы функционирования государства на сотни-тысячи лет. А внешнеполитические инструменты меняются и адаптируются к внутренне-политической ситуации. Поэтому в принципе во всех европейских странах нет такого понятия, как фиксация внешне-политической цели в конституции. Есть только одно исключение — это Черногория, которая имела особые отношения с Сербией. И для того, чтобы как-то оторваться от Сербии, они зафиксировали в своей конституции пункт о курсе на вступление в ЕС и НАТО. Ни одна другая страна Европы — та, которая вступила или вступала — этого не фиксировала.

Когда страна вступает в ЕС, тогда нужен референдум, поскольку часть суверенных конституционных прав передается наднациональному органу — в таком случае есть потребность в конституционных изменениях. Но для того, чтобы идти в том или ином направлении, нет необходимости фиксировать это в конституции, поскольку конституция четко указывает, что основы внешней политики закреплены за Верховной Радой, а внедрение относится к функциям президента, как и представительствам Украины за рубежом. Поэтому Верховная Рада принимается документ, который называется "Основы внутренней и внешней политики", где фиксируются те или иные цели и задачи. Если что-то меняется, то соответственно такие изменения вносятся в документ, который является законом "Об основах внутренней и внешней политики". При этом нет никакой практической, теоретической или любой другой необходимости вносить изменения в конституцию.

Читайте такжеПорошенко озвучил сроки членства Украины в НАТОИзменения в Конституцию Украины объясняются тем, что перед выборами нет реального прогресса и нужно что-то показать. А значительно проще найти пару слов для конституции, чем продемонстрировать реальный прогресс в борьбе с коррупцией.

Но это не будет иметь никаких последствий на наши отношения с ЕС и НАТО. Ничего не может убедить их больше чем то, что было на Майдане: когда люди умирали под флагами Европейского Союза. Вот это и есть манифест, который действительно убеждает в серьезности намерений, а не любые фразы в том или ином законодательном акте, даже таком серьезном документе как Конституция Украины.

О вступлении в ЕС

Отношения с ЕС определены на многие десятилетия вперед. В Соглашении об ассоциации четко предусмотрено, что отношения заранее не определены. К тому же, в заявлении ЕС от 15 декабря 2016 года, когда Соглашение об ассоциации ратифицировалось, было четко указано, что это соглашение не предоставляет нам статуса кандидата и не создает предпосылок для предоставления такого статуса в будущем.

Что бы мы ни писали, есть согласованный документ, который является частью вступления в силу Соглашения об ассоциации — и именно он определяет наши отношения на 30-40 лет. В свое время и президент Еврокомиссии Юнкер, и Меркель, и другие руководители государств ЕС неоднократно говорили, что как минимум на 20-30 лет вопрос вступления Украины в ЕС снимается с повестки дня. Есть соглашение — выполняйте, а все остальное не имеет никакого значения. Можно на всех стенах писать ЕС и НАТО — но это никоим образом не повлияет на природу отношений.

О вступлении в НАТО

По НАТО ситуация другая. Она заключается в том, что в 2008 году было четко зафиксировано, что будущее Украины в НАТО. Но это была философская пилюля, чтобы подсластить решение не давать нам Плана действий по членству (ПДЧ). Как говорят, арбуз красный внутри, а зеленый снаружи, но это не значит, что он какой-то другой. Это значит, что есть решение не давать нам План действий по членству, которое подсластили фразой, что будущее Украины в НАТО.

Читайте такжеСоциолог назвал опасной идею Порошенко по референдуму о вступлении в НАТОНа сегодня подавляющее большинство стран-членов против того, чтобы нам давать ПДЧ или принимать Украину в состав стран-членов НАТО. Да, по большому счету мы отвечаем большинству критериев членства в НАТО, но НАТО — это альянс для безопасности, в уставе которого написано, что вступление новой страны должно увеличивать и усиливать общую безопасность стран-членов НАТО.

У нас прямой конфликт с Россией, и от того, как мы его урегулируем — будут определяться наши перспективы вступления в НАТО. Пока мы не урегулируем конфликт с Россией, нас в НАТО не примут, поскольку вступление Украины в НАТО сейчас является билетом на войну с Россией для всех других стран НАТО. А они не планируют в ближайшие десятилетия входить в прямое военное столкновение с РФ.

Поэтому вопрос о вступлении в НАТО будет зависеть прежде всего от того, как мы урегулируем отношения с Россией. И только после того, как конфликт можно будет считать хотя бы замороженным, а в принципе урегулированным, можно будет всерьез говорить о вступлении Украины в НАТО. При этом, в данном контексте не имеет никакого значения, зафиксировано это в нашей конституции или нет.

Василий Филипчук, дипломат, для Апострофа