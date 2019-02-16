Кого Мангер утянет на дно?

Михаил Подоляк

политтехнолог

16 февраля 2019, 10:18

Почему нет смысла в следующей пятилетке в этом же составе? Потому что "Гандзюк" - это единственный их навык.

Мангер
Мангер / Монитор Юг

Итак, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер публично обвинён в "заказе" убийства с особой жестокостью Катерины Гандзюк.

И сразу обнажились две червоточины. Первая: прокурор до суда заявляет об этом как о неоспоримом факте. И обязательно к привязке к политической группе. Вторая: заказчик резонансного убийства все равно получает право выйти на волю под 2-миллионный залог.

Растянутое по временни, медленное и болезненное убийство Гандзюк - это мрачная история о том, какую элиту мы сегодня имеем. Какие форматы "общественного диалога" она приемлет. И почему все это обязательно рухнет с тяжелыми судебными процессами над нынешними топами.

Читайте такжеМангер "повесил" убийство Гандзюк на генерала СБУОчевидно, что сейчас работает примитивная логика: накрепко привязать Мангера к Юлии Тимошенко (вплоть, до статуса "любезный друг") и доказать, что это был сговор только одной политпартии.

Банально. Во-первых, это совсем не бьет по Тимошенко. Снижение ее рейтингов имеет иные причины. Во-вторых, понятно, что на местах нет партийного деления, а есть общие феоды, в которых местная элита намертво переплетена в корысти. И только для формальности расписывают между собой, кто в какой партии - "сегодня ты член БПП, а ты - Батькивщины". Завтра будут другие партии? Значит, и членство изменится...

Следовательно, если убийство имело место в мангеровском ракурсе, то в нём принимала участие почти вся правящая элита Херсонской области. Вопрос только в том, согласится ли сам Мангер, чтобы на него единолично повесили всю эту мрачную историю?

Не сомневаюсь, что ему уже пообещали стандартную процедуру - "до выборов крутим, намертво вяжем тебя к кандидатше, но потом отпускаем". Проблема в том, что выпустить с извинениями уже не получится. И либо надо будет сажать всерьёз и надолго, либо "исчезать" по дороге к процессу, либо Мангеру таки придётся детально и пофамильно все рассказать.

Соответственно, договориться "между своими" не получится. Потому что убийство. Потому что слишком публично. Потому что явно выпустили кое-что страшное из бутылки. Кто-то в любом случае должен сесть надолго. Прямо сейчас. Или после 31 марта. Или чуть позже.

Читайте такжеНазвана стоимость убийства ГандзюкПочему нет смысла в следующей пятилетке в этом же составе? Потому что "Гандзюк" - это единственный их навык. Потому что система построена исключительно на лжи. Потому что она не позволяет довести до конца даже страшные истории, если участники сидят внутри системы.

Скажу больше. Цинизм не в том, что "свои" не наказуемы. Гораздо хуже, что система сама предоставляет им логистику идеального избегания наказания даже за очевидные преступления. С другой стороны, правящая элита осознаёт, что общество все прекрасно понимает. А потому закусила удила и... продолжит совершенствовать беспредел.

По сути, мы должны честно ответить себе - действительно ли мы хотим иметь здесь классическое "воровское государство", у которого "своим всё, а чужим закон"? Даже не так, скорее, чужим сразу битой по голове...

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убийство Юлия Тимошенко Михаил Подоляк Екатерина Гандзюк Владислав Мангер
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