Почему украинцам по душе "веселый танк" Зеленский

Зеленский - веселый танк/ фото gordon.ua

Владимир Зеленский, несомненно, слаб в прямой публичной дискуссии. По "правильности" политической риторики он в одну калитку проиграет даже вчерашнему бородатому pr-моджахеду Арсению Яценюку и его блестящими эмоциональными эскападами о приграничных стенах и лобных пулях.

Но кто сказал, что общество хочет сейчас красноречивого ритора и пламенного трибуна? Кто сказал, что общество не наелось ещё под завязку нынешними болтунами, треплоболами и прочими вороватыми сладкоголосыми обещателями "прекрасного будущего"?

Очевидно, что общество (само ещё не понимающее дороги, по который оно подобно протестному катку катиться к необычному финалу) хочет наказаний. Осознано или неосознанно. Но жестоко и беспредельно.

И потому Зеленский - это такой себе веселый танк, который просто едет через окопы старых политических бойцов, даже не замечая их маскировочные каски. Не сам по себе, но только как образ. Виртуальный образ обязательной финальной мести.

Читайте такжеПочему Зеленский может запросто победитьМногим все ещё трудно осознать это и потому они продолжают сыпать в пустоту свои наивные вопросы. А знает ли Владимир Александрович, что такое государственное управление? А как он будет решать застаревшую и очень болезненную проблему "войны и мира"? А выдержит ли он прямое личное общение с подавительным Дональдом Трампом, зловещим Владимиром Путиным или хитрой Ангелой Меркель? А сможет ли он равноудалиться от олигархов? А достаточно ли у него воли, чтобы сработаться с Кабмином, который вечно кишит теневыми отраслевыми смотрящими от разнообразных кланов и кланчиков?

Риторические, однако, вопросы. Потому что - "а какая, собственно, разница?" И потому что - "разве может быть хуже, чем сейчас?" И, наконец, потому что общество - осознанно или чаще неосознанно - не хочет получать на них ответы. По банальной причине. А зачем нужны ответы, которые все равно окажутся ложью? Вчерашние врали безбожно. Сегодняшние уже чемпионы по лжи.

Так, какая разница, что там скажет Зеленский? Куда важнее, что он блестяще унижает нынешнюю элиту. В лоб и по лбу. Во всех развратных позах. Максимально извращено. Как бесполезных субъектов. Прямо обухом им - "старьё мне не конкуренты".

Читайте такжеА почему не Зеленский?Зеленский - это эмоциональный ответ на эмоциональную кампанию ключевых оппонентов. На все эти эфемерные обещания, что "вера или язык" и есть основа успешных государств в XXI веке. Хотели разговора на повышенных эмоциональных тонах? Пожалуйте в реальность.

И вот тут возникает ключевая и даже неразрешимая проблема для всех кандидатов, включая вчерашних гуру-лидеров Юлию Владимировну и Петра Алексеевича. Перебить эмоциональный протест можно только ещё большими эмоциями. Но эмоциями надежды. А не разрушения, как у Порошенко. И не прошлого, как у Тимошенко. Но откуда у вас адекватные эмоции? Вы ведь так и не поняли, что стихию нельзя остановить.