Как обуздать чудовище, или Что делать с Нафтогазом

Коболев не признает конкурс Кабмина на должность главы Нафтогаза / УНИАН

Последняя история с продлением контракта главы Нафтогаза Андрея Коболева и объявлением премьера Владимира Гройсмана конкурса на эту должность, снова подняли вопрос о "внесистемном монстре" Нафтогазе и его поведении. Можно, да и нужно ли обуздать это чудовище? Главные тезисы об этом ниже.

1. Любой владелец собственности должен иметь возможность влиять на решения, касающиеся управления этой самой собственностью. Не думаю, что НАК "Нафтогаз" должен при этом быть исключением.

2. Государство – ОЧЕНЬ плохой собственник, но если собственность государственная, то до того, пока она не перешла в частные руки, оно должно иметь право влиять на решения. В противном случае, мы начинаем иметь дело с "внесистемным монстром", который "отбился от рук" и сам решает, что и как ему делать с чужой собственностью. При этом его действия не обязательно будут осуществляться в интересах собственника.

Читайте такжеКак "чудный" менеджер Коболев нагло послал Гройсмана3. Для государственного "внесистемного монстра" задача оставаться как можно дольше в таком статусе становится важнейшим условием для обеспечения своего собственного "варенично-сметанного" существования.

4. Для решения этой задачи "внесистемный монстр" должен подобрать "независимых арбитров", основной задачей которых становится одобрение любых его действий. Арбитры должны иметь хорошую репутацию, что будет оценено соответствующими компенсациями.

Вот почему – скорее всего – при раскрытии статистики НАК Нафтогаза мы увидим, что зарплаты членов его набсовета более, чем внушительные. И, возможно, не соответствующие их реальному вкладу в деятельность компании. Но абсолютно соответствующие тому "Okay", которое они дают для топ-менеджеров компании по широкому спектру вопросов. Включая и вопросы их фантастически привлекательных оплат труда.

5. Основная логика установления заработной платы на госпредприятии для любых категорий работников – как и на любом другом предприятии – одинакова. Она определяется альтернативной стоимостью труда – opportunity cost. Когда так сильно держаться за свое рабочее место, то это конечно может быть сигналом "небывалого рвения и огромной любви" как к компании, так и к делу, которым занимаются работники.

Читайте такжеКак Нафтогаз ярко "отымел" украинцевНо это также может быть и свидетельством того, что альтернативная стоимость работника на рынке труда ниже. Возможно даже намного ниже. Возможно даже несоизмеримо ниже, чем та, в которую он сейчас оценен. Возможно, ему в этом помог его наблюдательный совет. Возможно, поэтому мы стали свидетелями "разборок" в менеджменте Нафтогаза, касательно того, кто и что делает не так.

6. Возможно, Владимир Гройсман и правильно сделал, что объявил конкурс на должность главы Нафтагаза. Возможно, тогда и правильно для текущего руководства попробовать еще раз посостязаться за такое "полюбившееся им место" на открытом конкурсе, который им предложил премьер. Но что не менее важно и о чем как-то "скромно забыли", так это то, что НАК "Нафтогаз" подлежит разукрупнению, которого он сам так сильно не хочет.

И тогда возникает БОЛЬШОЙ вопрос - мы сейчас даем объявление о поиске какого работника? Того, кто будет руководить небольшим разукрупненным направлением деятельности НАКа? Или группой юристов в Стокгольмском арбитраже? Или чем? И за сколько?