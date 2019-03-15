Иллюзий нет: какие требования Запад выставил Порошенко

Николай Фельдман

журналист

15 марта 2019, 09:59

Значат ли требования, что Петр Алексеевич прекратил двойную игру с западными партнерами? Нет.

Петр Порошенко

Петр Порошенко сдает власть и на публику подчинился воле международных партнеров после резонанса в оборонпроме, при этом пытаясь продолжать вести с ними двойную игру.

Высокое назначение Сергея Кривоноса на место Гладковского, похоже, продиктовано в США для страховки рисков в связи с будущей сменой президента Украины, вероятность которой крайне высока.

Именно после посещения полковником Кривоносом Вашингтона, Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты на диалог. Последствия диалога известны - снятие с выборов и вовлечение его в команду РНБО на должность, которая должна дать карт-бланш на контроль за всеми оборонными предприятиями.

Какую задачу могут решать в США таким образом?

Первое - легитимность хотя бы одного государственного института. Устранение Гладковского и замену его на Кривоноса хотя бы частично, но способно восстановить доверие к РНБО. На фоне абсолютной коррумпированности всех остальных государственных институтов, включая СБУ, ГПУ, САП и даже НАБУ, при смене президента может возникнуть хаос. Которого нельзя допустить в первую очередь в армейской вертикали.

Можно предполагать, что в случае не прохождения Петра Порошенко во второй тур возникает кризис легитимности, когда становится предельно ясно, что приказы главкома, его начгенштаба и министра обороны могут игнорироваться и не выполняться. В этот момент Кривонос может дать понятный сигнал равнения на себя, что предотвратит хаос и сохранит вертикаль подчинения в армии, каким бы ни было дальнейшее развитие событий.

Второе - контролируемость и прозрачность оборонных предприятий. Как минимум сам Кривонос явно высоко оценивает собственные полномочия. И публично говорит о том, что всех крыс, ворующих на армии, поймает. При этом свое назначение полковник оценивает, как значительное достижение политической цели. С предварительной ссылкой на визит в США. Что говорит само за себя без особых пояснений.

Читайте такжеХищения в армии только сплотят жлобо-элиту за право воровать и дальшеУ него есть шанс продемонстрировать, как это будет. Изменения нужны очень быстрые, желательно до финала первого тура. В закупках, поставках, производствах нужно явно наводить порядки, и сам Петр Алексеевич справился плохо, как это стало очевидным западным партнерам. Более того, есть серьезное подозрение, что он был в теме. А потому доверия нет, надо с этим что-то делать и Порошенко демонстрирует, что согласен на все.

О важности этого назначения именно для международных партнеров сказал и сам Кривонос, и президент. Таким образом Порошенко транслирует сигнал своей вертикали - решение не его собственное. А Кривонос транслирует сигнал армии, что его назначение на должность - победа с помощью США добровольческого движения, представленного в армии.

Любые реверансы Кривоноса в сторону президента следует рассматривать, как сигнал, что Порошенко готовы отпустить с уважением к заслугам и шагам навстречу западу. Они, безусловно, существуют и даже при полной утрате доверия, ему дадут возможность сохранить лицо.

Поэтому не стоит рассматривать снятие Кривоноса с выборов, как решение в пользу Петра Порошенко. Это скорее свидетельство изменения игры Петра Порошенко. Стоит уже не просто вопрос выхода во второй тур - туда Петр Алексеевич с большой вероятностью не попадет. Нет, на кону стоят куда большие вопросы. Личной свободы Петра Порошенко и сохранения страны в условиях смены личности президента.

Очевидный факт - вероятность избрания на пост президента Владимира Зеленского крайне велика. С ним публично встречаются в посольстве США, международные СМИ общаются с ним, как с потенциальным победителем.

При этом терпение США в отношениях с Петром Порошенко исчерпано, а надежды в связи с коррупционными скандалами не оправдались.

Петр Алексеевич явно разочаровал западных партнеров не только коррупционным скандалом в оборонном заказе, но еще и отменой КС нормы о "незаконном обогащении" и полным провалом идеи антикоррупционных органов.

На западе иллюзий нет. Там понимают - нужно пользоваться моментом здесь и сейчас и решать институциональные вопросы. Откладывать нельзя, иначе после 31 марта все назначения Петра Порошенко могут уже восприниматься обществом, как мертвому припарки.

Потому требования к Петру Порошенко происходят оперативно и носят конкретный кадровый и процедурный характер. Уволить Холодницкого, назначить Кривоноса, открыть оборонпром, принять новую статью о незаконном обогащении.

Значит ли это, что ПАП прекратил двойную игру с западными партнерами?

Абсолютно нет.

Наоборот. Он вынужден намного больше играть чужими руками. Выпускать на публику бестолкового Игорька Свинарчука, пользоваться историями про подкупы кандидата-марионетки Юрия Тимошенко. Рассеивать внимание и создавать еще интриг. К ним в последние дни добавился со своим маразмом про коды и диски генпрокурор Луценко и руководитель НАБУ Сытник, которые забавляют публику глупыми отговорками, видимо в надежде, что этот скандал рассосется, как и предыдущие.

Читайте такжеПочему чиновники в Украине все равно будут вороватьОдна из тактик противостояния на публике от имени глашатаев (Бирюкова в частности) - сводить коррупционные скандалы к уменьшенным масштабам в несколько десятков тысяч долларов. Типа там не сотни миллионов гривен было присвоено на оборонзаказе, а мелочь пацанам на карман, чуть ли не "обычный" заработок, можно разве что попробовать обвинить их в недостаточной уплате налогов. Обязать по суду заплатить миллион долларов в казну и вопрос закрыт.

Мол, всего-то делов. Не масштаб Петра Алексеевича, отдавшего на армию сотни миллионов своих гривен. Который, не жалея голоса своего сорванного орет на тыловых генералов-коррупционеров. Хотя уже очевидно, что схемы торговли запчастями по завышенным стоимостям могли принести всем участникам явно более миллиарда гривен. А это кусок, который и самому президенту интересен. С учетом того, что деньги надо отбивать и на выборы тоже желательно не доставать из заначек.

Без сомнения, двойная игра Порошенко западным партнерам в любом случае ясна и очевидна. Но вызов номер один - это сохранить полноценную контроллируемость армии нормальными кадрами даже в случаях смены власти. И обеспечить эту самую смену власти мирно, оперативно и без сильных потрясений.

В общем, я бы не стал рассматривать действие Петра Порошенко по назначению Сергея Кривоноса, как сильный ход действующего президента.

Это президентское действие похоже не от силы как раз, а от слабости. Петр Алексеевич в углу и пытается всеми силами остаться на плаву, делая каждый раз хорошую мину при плохой игре.

Ну а что еще ему делать остается?

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Петр Порошенко Сергей Кривонос Олег Гладковский Николай Фельдман Игорь Гладковский
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