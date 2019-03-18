Ну что, крымчане, получили, за что боролись?

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

18 марта 2019, 10:32

Вэлкам хом, в общем.

Крым
Крым / Фото: REUTERS

​Ну что, здравствуйте, дорогие крымчане! Рады вас видеть. И в первых строках своего письма позвольте поздравить вас с тем, что это был последний референдум в вашей жизни. Никаких больше "волеизъявлений" у вас не будет. Выбирать вы больше не будете - ничего и никогда. Ничего и никогда. Даже цвет бордюров в своем родном дворе. Запомните это сразу.

Во-вторых, можете попрощаться со своим телевидением. До свидания, прямые эфиры, ток-шоу и обсуждения. Здравствуй чернуха, трупаки, дебилы и моче-половые шутки. Только Киселев, только хардкор! Даешь прямые линии с Путиным.

В-третьих, призывная армия. Это вообще отдельная тема. За двадцать три года оккупации вы, конечно, уже забыли, что это такое, когда ваших детей забривают в солдаты. Ну, ничего. Вспомните. А особенно вспомните, когда ваши дети в нашей - сорри, теперь уже вашей - армии начнут умирать от болезней, от которых в мире сто лет уже никто не умирает. От пневмонии, например. После крымского климата служить где-нибудь на Кунашире самое то.

Ну и надпись "Кавказ-сила" на выбритых головах тоже хорошо смотрится.

Да, кстати, запишите сразу адресок: http://mright.hro.org

Это Фонд "Право Матери". Который уже двадцать лет занимается помощью семьям погибших военнослужащих.

За прошлый год Фонд помог семьям 2465 погибших военнослужащих. Из них, к слову, двадцать процентов - самоубийства, двадцать процентов - доведение до самоубийства, пятнадцать процентов - заболевания и пять процентов - избиения.

В общем - "не плачь, девчо-о-онка!"

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииИ, да, пенсии солдатским матерям-инвалидам по утере кормильца составляют в России сорок долларов. Вы не ослышались. И добиваться её вы будете годами. Добро пожаловать в нашу судебную систему.

Про судебную систему разговор, вообще-то, долгий, поэтому просто напомню: разжигание ненависти, оскорбление чувств верующих, оправдание терроризма, экстремистские высказывания, клевета - все это уголовные преступления.

Отрицание истории, мешание проходу граждан, несанкционированный сбор в количестве пяти человек, аморальное поведение: все это - и еще очень-очень многое! - преступления административные.

Ну, с нашими казаками вы уже, говорят, познакомились. Красавцы, правда? Ну, ничего, ничего. Это вы еще наших попов не видели.

У нас тут, к слову, как раз федеральная программа по повышению духовности и ковке духовных скреп идет. Под лозунгом "Воткнем церковь на каждую проплешину". Так что, там, где вы думали, у вас будет детский сад или транспортная развязка - у вас будет церковь. Ну вот прям как у меня сейчас - под окном на пустыре около МКАДА как раз одну закладывают вместо развязки. Здесь как раз пробки каждое утро и развязка тут на фиг не нужна, а нужна именно церковь. Ну, ничего, поймете и это со временем.

И, да - отдельная строчка в квитанции по оплате на храм - это уж как пить дать. Мэрия Электростали, придумавшая эту духовную инновацию, вас научит.

Да, кстати, раз уж про квитанции заговорили. У нас тут еще и реформа ЖКХ идет. Уже лет десять. и только-только вышла на новый круг. Так вот, квитанция за квартиру у вас скоро будет тысяч пять примерно.

Да, а льготы-то! Льготы вам уже монетезировали? Нет? Ну… Прям даже завидую. Сколько вас открытий чудных еще ожидает. Кстати, учения по теме "разгон толпы недовольных пенсионеров" наша дивизия Дзержинского проводила уже лет пять назад. Думаю, они вашему "Беркуту" опыт передадут с радостью.

Ну, про такие мелочи, как оттяпывание самых лакомых кусков земли под дворцы и коттеджи, передел бизнеса - всего! - сносы и поджоги жилых домов под строительство торговых центров и прочая, и прочая, и прочая, я уж говорить не буду. Про налоговые, санэпидемстанции, пожарных, прокуратуру, следственный комитет, фсбшников, администрацию и пр. и пр. и пр. тоже. Вы же там, говорят, в основном за счет туризма живете, да? Ну, ничего, ничего. У нас это называется "кошмарить бизнес". Ничо. Приспособитесь.

Да, по поводу туризма. Частные гостинички же там у вас, да? На первой линии моря, да? В Крыму? Ну, не беда, не беда.

Подумаешь, не будет у вас больше частных гостиничек на первой линии.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымЗато какая будет дача Ткачева! Дача Шойгу! Дачи всех сенаторов! Дачи всех депутатов! Дачи всех фсбшников! За ними всего СК и всей прокуратуры! Какие яхты у вас будут там парковаться на частных пирсах! Какими заборами они обнесут теперь ваше море! Все проклятые бандеровцы обзавидуются.

А вам и городского пляжа в Севастополе хватит.

Кстати, рекомендую также выучить фразу "Вас много, а я одна!" "Почта России", служба единого окна, Сбербанк, Пенсионный фонд, собес - все это теперь ваше. Поздравляю.

А, да. Про Сбербанк. Вам опять же крупно повезло, у нас тут очередной виток пенсионной реформы. Как эти пенсии начислялись раньше и так никто не понимал, а теперь вообще уже никто не понимает - будут они хотя бы, или нет.

Выучите, кстати, еще два термина. "КТО" - это контртеррористическая операция, и "гексоген". Это важно. Вот это действительно по-настоящему важно. И постарайтесь в дальнейшем избегать мест скопления людей, вокзалов, аэропортов - вокзалов и аэропортов особенно - автобусных станций, рынков, концертов и вообще.

В аэропорт приезжайте теперь часа за три. Рамки будут на каждом входе. С милицией лучше не шутите. Бороду постарайтесь не носить. Волосы осветлите. Карманы выворачивайте и давайте себя шмонать по первому требованию. Из дома никогда - никогда! - без документов не выходите.

Ну и про санкции от наших международных друзей, то есть теперь врагов, не забывайте. Вы ж теперь - Россия.

Ну и так, по мелочевке. До кучи:

Митинги в России запрещены.

Сопротивление незаконному аресту и незаконному задержанию запрещено.

Самоопределение наций запрещено. Выход из состава России запрещен. Сепаратизм запрещен.

Усыновление детей иностранцами запрещено.

Пропаганда гомосексуализма запрещена.

Концерты Мадонны и "Океана Эльзы" запрещены.

Несанкционированные плакаты запрещены.

Телеканал "Дождь" запрещен.

Онлайн деньги будут запрещены на днях.

Цены в Москве вдвое выше, чем в Киеве. На все.

И, да. Напоследок. Алкоголь у нас (а теперь и у вас) - с одиннадцати вечера до восьми утра тоже теперь запрещен. Сухой закон, знаете ли.

Вэлкам хом, в общем.

Добро пожаловать.

---

Пять лет назад написано. Назовите хоть один пункт, в котором я ошибся. Ну, разве что про Сбербанк - его теперь вообще нету.

Вот не дописал еще многого - это да.

Про КТО и гексоген предупреждал отдельно.

Ваш дед Ванга.

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