Что не так с "фейковым законом"

Штраф от 1 до 3-х тысяч необлагаемых налогом минимумов, общественные работы от 170 до 240 часов, исправительные работы до двух лет. Такие варианты наказания ждут каждого, кто посмеет распространить фейк в средствах массовой информации или через Интернет, в социальных сетях. Это станет возможным, если народные депутаты рассмотрят законопроект № 10139 и большинством голосов сделают его законом. Проект подан представителем "Народного фронта" Игорем Лапиным 15 марта.

Когда рассмотрят – никто не знает. Парламент крутит сериал "Языковой закон", который рискует не просто затянуться до второго тура президентских выборов, но перейти по наследству вновь избранным осенью текущего года парламентариям. Потому "фейковый закон" не обсуждается широко и вообще пока не ко времени. Между тем, его положения очень интересны. Даже поверхностное их рассмотрение подтвердит: к борьбе с фейковой информацией проект господина Лапина отношения не имеет.

Читайте также8 марта в Украине – последний крепкий советский бастинонВ начале марта украинский дипломат, Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба представил в Киеве свою первую книгу "Война за реальность. Как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Автор объясняет буквальное значение английского слова fake(фейк) – подделка, фальшивка. То есть, информация о событии и/или факте, которых никогда не было. Классический пример – жуткая история о распятом мальчике в одних трусиках, по сути своей постановочный короткометражный фильм российского пропагандистского телевидения, плод вражеской пропаганды.

Фейком также может стать и фотомонтаж. Либо же – поддельный документ, например, разгоняемая по соцсетям в 2014 году информация о смерти Виктора Януковича. Якобы подтверждённая свидетельством, копия которого и ходила по Facebook. Или же не менее известная в медийных кругах история о гибели скандальной журналистки-антимайдановки Оксаны Шкоды под Славянском в тот же период. Новость разнесли украинские СМИ, она подтверждалась записью неких телефонных переговоров. На самом деле Шкода инсценировала свою гибель – как четыре года спустя СБУ провернула операцию с убийством журналиста Аркадия Бабченко.

А вообще главным исследователем природы фейков по праву считается британский журналист и писатель Джордж Оруэлл. Министерство правды из романа "1984" занималось тем, что регулярно искажало правду в угоду актуальному политическому моменту. И получалось вот что: "Нынче Океания воевала с Евразией и состояла в союзе с Остазией. Официально союзник и враг никогда не менялись. Но Океания была в союзе с Евразией всего четыре гора назад, тогда же воевала с Остазией. Об этом упоминать запрещалось". Потому типичный фейк – ложь, на которую надо уметь не покупаться. И да, с распространением лжи нужно бороться на государственном уровне.

Читайте такжеУкраина должна требовать от Запада деньги за войну с РоссиейОднако "фронтовик" Игорь Лапин в своём законопроекте идёт другим путём. Он предлагает карать не за заведомо ложные измышления. А за информацию, которая не понравилась гражданину или группе граждан, выводя их из зоны комфорта. В законопроекте чётко прописано: наказывать нужно за распространение информации, которая оскорбляет честь и достоинство другого лица. Отягчающим обстоятельством, по мнению господина Лапина, следует считать подобные действия, направленные на политиков во время избирательных кампаний. То есть, если неправдивая информация разгоняется об обычном гражданине – наказание слабее. А если под прицелом кандидат в президенты и депутаты – карать следует жёстче.

Законопроект призывает вводить штрафные санкции против СМИ, вплоть до лишения лицензии и закрытия. Но Игорь Лапин – человек широких взглядов. Он милостиво даёт нарушителям шанс исправиться. От уголовной ответственности, по его мнению, освобождается тот, кто информацию, оскорбившую чьи-то чувства, опровергнет. А публикацию либо видео – удалит навсегда.

Это напоминает старый еврейский анекдот о подсудимом, которого суд обязал либо опровергнуть сказанную им фразу: "Рабинович - дурак!", либо заплатить штраф за оскорбление. Когда суд предложил извиниться, подсудимый согласился и заявил с характерной интонацией: "Рабинович не дурак? Извиняюсь!"

Автора законопроекта № 10139 меньше всего волнует борьба с фейками. Ему важнее, чтобы всплывшая на поверхность нелицеприятная информация о некоем лице моментально, на законном основании, объявлялась лживой. А те, кто осмелился её распространить, или забрали свои слова назад – или отвечали перед законом.

Читайте такжеПочему в Украине нужно легализовать проституциюТак может быть легализован принцип двух и более правд, тоже описанный господином Кулебой в его книге. Допустим, некое СМИ дало информацию о педагоге-развратнике, который сексуально домогается студенток. Факт комментируют сами жертвы похотливого господина. Однако фигурант скандала заявляет: всё это фейк, ложь, шантаж и происки врагов, посягнувших на его репутацию. Предлагаемая ситуация моделирует две правды. В левом углу ринга – студентки, которых домогались и они рассказали об этом. В правом – профессор, который ни в чём не виноват. Слово против слова, правда против правды. То есть, пока неугодная кому-либо правда не доказана, она считается ложью. За которую, по мнению Игоря Лапина, нужно карать.

Да, в Украине, как и на всём постсоветском пространстве, нет чёткого понимания, где заканчивается свобода слова и начинается заведомое поливание оппонента грязью с целью унизить и оскорбить. Разгон любой недостоверной информации всегда можно прикрыть правом на свободу слова. Что делается как внутри страны, так и извне – речь об информационных атаках со стороны России. Вот только господин Лапин хочет своим законом легализовать зачистку СМИ от правды, неугодной для различных фигурантов. Таким образом, правдой становится то, что устраивает и не раздражает. А ложью – невыгодная фигуранту правда. Согласитесь, настоящие фейки здесь не при чём.