Россия не даст Европе "спать спокойно"

Пйотр Степинский

Польский редактор и журналист

22 марта 2019, 11:54

Существует серьезная угроза, что аннексия Крыма и война на Донбассе - не последнее слово Кремля в Украине.

Евросоюз и Россия
Евросоюз и Россия / rg.ru

Пять лет назад Россия незаконно аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров, из постулатов Майдана мало что было достигнуто, а последствия решений Владимира Путина чувствуют на себе украинская экономика и общество. Поэтому Москва по-прежнему представляет угрозу для Европы, и особенно для независимости Украины.

С 2014 года россияне последовательно пытаются утомить мир конфликтом в Украине и аннексией Крыма. Частично они способны достичь этой цели. На международной арене Москва пытается изобразить Киев как нестабильного и неспособного пойти на компромисс партнера. Напрасно искать информацию о приднестровском мирном процессе или о том, что происходит в Крыму в европейских СМИ. Бывает даже, что в информационных службах полуостров рассматривается как неотъемлемая часть России. Более того, Москве удалось объединить Крым и Севастополь в Южный федеральный округ, так что это физически не рассматривается как отдельная область. Мир вспомнил об этом регионе в ноябре 2018 года, когда в Керченском проливе российское судно протаранило буксирное судно, принадлежавшее украинскому флоту, а затем обстреляло приплывающие за ним украинские корабли.

Читайте такжеКрым как символ бессилия и капитуляции Запада перед ПутинымСколько раз в прошлом российские истребители нарушали воздушное пространство стран Балтии и использовали враждебную риторику в отношении стран НАТО. Русские становятся все смелее и переходят красную черту, проверяя, сколько они могут себе позволить. Они знают, что как государство играют ключевую роль для западных партнеров. Вскоре может появиться еще одна возможность испытать терпение Запада, опять же благодаря Украине. В 2019 году контракт на транзит российского газа истекает. По мнению Киева, именно он тормозит россиян от агрессии против Украины. После запуска газопровода Северный поток-2 Москва готова перенаправить транзит по дну Балтийского моря.

Тот факт, что российское общество устало от Крыма, не означает, что русский медведь спит. Угроза со стороны восточного соседа не прошла. "Крым наш, и спорить тут не о чем", - заявил недавно Владимир Путин. В свою очередь, в годовщину аннексии полуострова российский МИД официально призвал ЕС и НАТО не заниматься политикой, а прислушиваться к голосу народа Крыма, который проголосовал за присоединение к России. Как это ни парадоксально, российская агрессия в Украине принесла один положительный эффект. До революции на Майдане у Киева не было четко определенных планов по интеграции с Западом. Враждебное отношение России консолидировало украинцев вокруг идеи интеграции с Евросоюзом и с НАТО, против чего Москва открыто выступает. Оккупация Крыма и Донбасса обходится все дороже. В будущем россиянам будет трудно финансировать эти два региона одновременно. Возможно, Москва решит "отдать" украинцам один из них. Остается сомнительным, что это произойдет во время президентства Владимира Путина. К сожалению, существует также серьезная угроза того, что аннексия Крыма и война на Донбассе - не последнее слово Кремля в Украине.

Пйотр Степинский, польский редактор и журналист для Biznes Alert

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Донбасс Россия Европа Крым аннексия угроза Владимир Путин иносми Пйотр Степинский
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