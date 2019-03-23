Военный кошмар: могут ли США сражаться с Россией и Китаем одновременно

США, Китай и Россия / Русская Правда

Соединенные Штаты все еще могут сражаться и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы убить надежды Китая и России. Вашингтон способен на это, поскольку владеет самыми грозными вооруженными силами и стоит во главе самого мощного военного альянса.

Соединенные Штаты отказались от своей доктрины "двух войн", предназначенной для ведения двух региональных войн одновременно в конце прошлого десятилетия. Доктрину разработали для сдерживания Северной Кореи, пока Соединенные Штаты боролись против Ирана или Ирака. Соединенные Штаты отказались от этой доктрины из-за изменений в международной системе, включая растущую мощь Китая и распространение высокоэффективных террористических сетей. Но что, если сегодня Соединенные Штаты будут вести две войны, и не против таких государств, как Северная Корея и Иран? Что если эта война будет идти против Китая и России в Тихом океане и в Европе?

Читайте такжеКак Китай и Россия могут выиграть войну против СШАМогут ли Пекин и Москва скоординировать пару кризисов, которые приведут к ответным действиям США? Возможно, но, вероятно, этого не будет. У каждой страны есть свои цели, и она работает по своему плану. Например, Москва вполне может применить свою силу в странах Балтии, когда США будут вовлечены в противостояние с КНР в Южно-Китайском море. В любом случае война начнется по инициативе Москвы или Пекина. Соединенные Штаты всегда пользуются преимуществами статус-кво и предпочитают использовать дипломатические и экономические средства для достижения политических целей. В то время как США могут создать условия для войны, Россия или Китай готовы нажать на курок.

Как и во Второй мировой войне, армия США сконцентрировала бы свои силы на защите Европы, а флот сосредоточился бы в Тихом океане. У России нет возможности сражаться с НАТО в Северной Атлантике, и, вероятно, она не заинтересована в попытках политического решения конфликта. Это означает, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО могут выделять некоторые ресурсы для угрозы морскому пространству России. В зависимости от продолжительности конфликта, Соединенные Штаты могут перебросить свою армию в Европу для оказания помощи в любых серьезных боевых действиях. Основная масса американских авианосцев, подводных лодок и надводных кораблей будет сосредоточена в Тихом и Индийском океанах. При необходимости авиация дальнего действия, включая бомбардировщики-невидимки и аналогичные средства, будет действовать на территории обоих театров военных действий. На американских военных будет оказываться сильное давление с целью как можно быстрее добиться решительной победы в одном из конфликтов.

Читайте такжеСмогут ли Россия и Китай отобрать у США статус мирового жандармаУ Соединенных Штатов нет оснований воевать с Россией, за исключением сохранения целостности альянса НАТО. Если Соединенные Штаты будут воевать, за ними последуют Германия, Франция, Польша и Великобритания. Россия может занять часть стран Балтии, но она сильно пострадает от авиации НАТО и, вероятно, не сможет долго удерживать оккупированную территорию. Ядерные силы США могут сдержать РФ от соблазна применить тактическое или стратегическое ядерное оружие.

Состав союзников США в любом конкретном конфликте будет зависеть от его особенностей. Филиппины, Вьетнам, Южная Корея, Япония или Тайвань может стать главной целью Китая. Остальные, несмотря на давление США, вполне могут предпочесть сидеть в стороне. Это оказало бы дополнительное трудности для США, чтобы установить господство в Западной части Тихого океана своими собственными силами. Следует подчеркнуть, что Соединенные Штаты не смогут поддерживать высокий уровень господства в мире бесконечно.

Роберт Фарли, военный эксперт, профессор Военного колледжа армии США, для The National Interest