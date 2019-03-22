Приговор Грибу: что хотела показать Москва

Павел Гриб

Российская пародия на Фемиду в лице Северо-Кавказского окружного военного суда дала Павлу Грибу 6 лет заключения. Вся эта преисполненная российской великодержавной шизофренией, подлостью и коварством эпопея свидетельствует о нескольких вещах:

1. Москва всячески пытается доказать, что для нее неважны свидетельства невиновности и непричастности. Важно гражданство того, кто попал в руки спецслужб РФ. Никакие нормы ни международного, ни собственно российского права значения не имеют. На первом месте – тотальная ненависть к Украине, впрочем, как и ко всему цивилизованному миру;

Читайте такжеОтец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой2. Для Кремля его спецслужбы выполняют прежде всего идеологическую, и только "наступательную" роль. Безопасность государства (в понимании демократических держав) – на десятом месте. Политический заказ – "наше всё";

3. Москве было важно показать, что ее спецслужбы чувствуют себя как дома на территории стран-сателлитов РФ (в данном случае – лукашенковской Беларуси). При том, что власти последних даже вякнуть ничего не могут, или дать ради приличия хоть некое подобие официального комментария, пусть и самого тупого.

Таким образом, Путин навязывает не только Украине, но и всем вменяемым странам свою повестку работы спецслужб – когда ни одна демократическая держава не может отвечать симметрично, поскольку это для данных стран будет просто дикостью и полным подрывом всей системы демократических ценностей.

Что же, надо искать адекватные ответы. Как и убеждать наших западных партнеров, что все формы давления на РФ для освобождения украинских политзаключенных – это уж никак не сугубо внутренняя проблема Киева.