Пять главных прогнозов на выборы-2019

Выборы в Украине / УНИАН

31 марта украинцы будут избирать шестого президента. Выборы считаются референдумом о доверии к действующей администрации Порошенко и его результатах работы со времени переломной революции на Евромайдане, которая решительно подтолкнула Украину на прозападный путь развития. Опросы показывают, что политический новичок Владимир Зеленский лидирует, а Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко борются за второе место. Два лучших кандидата встретятся 21 апреля. Вот пять прогнозов о первом туре выборов:

Читайте такжеПощечина политикуму: почему украинцы поддерживают Зеленского1) Вероятно, это будут самые чистые и наименее фальсифицированные выборы в истории Украины. Как человек, который наблюдал за всеми украинскими выборами с 1999 года, все указывает на то, что результаты выборов будут отражать волю избирателей. Это уникальная ситуация в Украине, поскольку каждый помнит печально известные события, такие как переизбрание Кучмы в 1999 году, второй тур выборов во время Оранжевой революции 2004 года и местные выборы 2010 года.

Мой прогноз контрастирует с сенсационными новостями и заявлениями о том, насколько "грязными" эти выборы уже являются. Имейте в виду, что обвинения в грязных уловках, прослушивании телефонных разговоров и подкупе избирателей не являются чем-то новым в украинской политике. Это всегда было нормой на выборах, но о них никогда не сообщалось в такой степени, как сейчас. Например, при бывшем президенте Викторе Януковиче подобные обвинения никогда не были публичными, а представляли собой отчаянные просьбы западных дипломатов за закрытыми дверями. Кроме того, несмотря на то, что продолжают подкупать избирателей деньгами, водкой и гречкой, давить на государственных служащих, средства массовой информации и гражданское общество - это лишь малая часть того, что было при Януковиче.

Большое внимание было уделено министру внутренних дел Арсену Авакову и уголовным делам, которые расследуются полицией в связи с фальсификацией выборов. Никогда ранее министр внутренних дел публично не заботился о мошенничестве на выборах. Аваков поступает разумно, указывая на нарушения со стороны всех кандидатов (включая кампанию действующего президента), это повышает его политическое положение на Западе и усиливает его влияние на украинский электорат. Личный интерес восторжествовал. К счастью, суть в том, что повышенное внимание к потенциальным проблемам на выборах фактически сорвало множество попыток мошенничества и улучшило общее проведение кампании.

Читайте такжеСтарый Порошенко или украинский Трамп: какой президент ждет Украину после выборов2) Порошенко и Тимошенко нужна сильная явка для выхода во второй тур. Зеленский будет лидером первого тура. Единственный вопрос - с кем он столкнется во втором туре. Впервые в истории Украины это невозможно предвидеть заранее. Соцопросов в Украине много, но они слишком часто являются политическими уловками для продвижения кандидата, а не объективными научными инструментами. Если усреднить все опросы за последнюю неделю (и не принимать во внимание очевидные партизанские опросы), президент сохраняет преимущество над Тимошенко примерно на 1,5%. Кроме того, полномочия действующего президента также принесут ему пользу в день голосования.

Ключевой фактор, за которым нужно наблюдать, - это не реакция на политические симпатии человека, а то, насколько мотивирован этот человек идти на выборы. Это приносит большую выгоду как Порошенко, так и Тимошенко, поскольку опросы показывают, что президент имеет небольшое преимущество в настойчивости и дисциплинированности его избирателей. Таким образом, цифры Порошенко и Тимошенко в день выборов могут быть выше их текущих рейтингов. Исходя из всех этих факторов, Порошенко, скорее всего, выступит во втором туре против Зеленского.

Читайте такжеУ кого есть реальные шансы выйти во второй тур выборов3) Если Порошенко не войдет во второй тур, виноват будет Юрий Луценко. Несмотря на их тесную дружбу, похоже, что Луценко делает все возможное, чтобы президент проиграл гонку. Будь-то угрожающие политически мотивированные уголовные расследования против Тимошенко и бывшего министра обороны и кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Или его обвинение в том, что посол США дала ему список депутатов, которых "не нужно преследовать по закону", или его жалобы на то, что он не получил запланированных 4 млн долларов в виде технической помощи США. Каждый раз, когда генеральный прокурор открывает рот, он вбивает клин между Вашингтоном и Порошенко. Чтобы Порошенко победил, ему нужна поддержка Вашингтона. Таким образом, было бы разумно выгнать Луценко из Украины на оставшуюся часть кампании и заменить его как можно скорее.

4) Если Тимошенко не выйдет во второй тур, это будет из-за ее чувства справедливости. Подобно Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, заявления Тимошенко предполагают, что она рассматривает текущие выборы как коронацию, а не как реальный конкурс. Также напоминает "прискорбный" комментарий Клинтон, когда Тимошенко обвинила и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун в том, что ее отправили "иностранцы", желающие "поэкспериментировать над украинцами". Однако, в отличие от кампании Клинтон, кампания Тимошенко активна в каждом регионе страны и ее похожее чувство справедливости, вероятно, спровоцирует поражение на выборах.

Читайте такжеГлавная цель Путина на выборах в Украине5) Не обращайте внимания на текущие опросы относительно итогов выборов, так как динамика будет совершенно другой. На данный момент опросы прогнозируют, что Зеленский легко выиграет второй тур. Однако те, кто говорит, что голосуют за Зеленского, голосуют не за него, а против сложившегося статус-кво. Его кандидатура - это классическое протестное голосование. Первый тур дает избирателям возможность проявить свое возмущение, но в тот момент, когда голосование действительно имеет огромное значение, избиратели могут пересмотреть свою поддержку в отношении Зеленского.

Брайан Меффорд, директор фирмы по связям с государством и стратегическим коммуникациям Wooden Horse Strategies, LLC (Киев) для Atlantic Council