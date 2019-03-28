Почему польский злотый становится самой популярной валютой в Украине

Польский злотый / Money24

Польский злотый (PLN) становится все более популярным в Украине, и это прекрасно иллюстрирует ситуация на украинской валютной онлайн-платформе. Несколько лет назад, объемы купли-продажи польской валюты можно было пересчитать по пальцам: они достигали в среднем несколько сотен злотых. Сегодняшний среднедневной оборот оценивается в несколько сотен тысяч, а средний запрос продаж - десятки тысяч злотых.

Изменился и характер сделок: если несколько лет назад покупателями и продавцами были польские туристы, то сегодня в основном мелкие импортеры и экспортеры.

Хорошим показателем растущего интереса к злотому является сокращение разницы между курсами покупки и продаж в пунктах обмена валюты - в декабре 2014 года она достигла 16,5%. С 2017 года она держалась на уровне 4%, а в настоящее время упала до 2,4%. Это является результатом роста оборота, что уменьшает маржу посредников. Она по-прежнему больше, в сравнении с американским долларом, где разница между курсом купли-продажи составляет 1,5%. Но уже почти сравнялась с евро, где разница составляет около 2%. И несравненно лучше в сравнении с русским рублем, где маржа достигает 10%.

Валютная экспансия

Читайте такжеПольские СМИ: украинскую экономику в 2019 году ожидает стагнацияЭкспансия злотого также имеет территориальное измерение. Если несколько лет назад злотые появлялись только в регионе польско-украинской границы (во Львове, а иногда и в Киеве), то сегодня украинские заробитчане покупают и продают злотые, даже в далекой украинской провинции. Международная организация по миграции (МОМ) подсчитала, что в 2017 году украинские заробитчане обеспечили приток в страну 12,1 млрд долларов. Это 8% ВВП Украины, если ссылаться на данные НБУ, или целых 11%, если верить МОМ. Денежные переводы с Польши составили 33,6% на общую сумму в 3,1 млрд долларов. В 2015 году было 19,1% или 1,3 млрд долларов. Данные первых трех кварталов 2018 года показывают сумму в 2,7 млрд долларов. Динамика роста составляет 156,5% по итогам 2017 года и еще плюс 20% по итогам трех кварталов 2018 года.

Золотой рычаг торговли

Польша является основным торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы и четвертым по величине торговым партнером в мире. Из года в год товарооборот между странами растет.

Однако если вы внимательно посмотрите на результаты, предоставленные Госстатом Украины, то окажется, что ситуация для Польши не так хороша, как могла быть. Это правда, что баланс положительный - польские компании экспортировали товаров в Украину на 3,63 млрд долларов в 2018 году и импортировали на 3,26 млрд долларов.

Но динамика товарооборота неблагоприятна для Варшавы - экспорт из Украины в Польшу в 2018 году увеличился на 19,6%, а польский экспорт в Украину только на 5,2%.

Сумма, которую украинские заробитчане отправляют домой почти равна сумме, которую польские компании получают от экспорта в Украину. Польша значительно отстает от других стран-экспортеров в Украину. К примеру, США достигли положительного баланса в торговле с Украиной на уровне 1,85 млрд долларов в 2018 году, Франция – 1,5 млрд долларов, а Литва – 534 млн долларов. Чешская Республика имеет гораздо лучшую торговую структуру, чем Польша, с профицитом в 157 млн долларов при экспорте в 1 млрд долларов и темпами его роста более 19%, Великобритания – 303 млн долларов при экспорте 888 млн долларов, Швеция – 395 млн при экспорте в 465 млн долларов и Канада – 255 млн долларов при экспорте в 333 млн долларов.

Путь валютного риска

Читайте такжеУкраина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИПопуляризация злотого в торговле между Польшей и Украиной, несомненно, будет стимулировать ее развитие и изменит структуру на благоприятную для нашей страны. Украинский импортер, который намерен закупать товары за рубежом, должен сделать два основных выбора - поставщик и валюта, которой он будет оплачивать контракт.

С доступным и популярным злотым на рынке, будет лучше сначала рассмотреть поставщика из Польши, чем заключать контракт в другой валюте. Это также поможет сократить валютные риски, которые в ситуации экономической нестабильности серьезно портят финансовые результаты сделки, а зачастую даже приводят к ее провалу. Как это работает на практике, можно оценить на примере кризиса 2011 года и связанной с ним резкой девальвацией злотого по отношению к доллару США - самой популярной валюты для торговых контрактов между Польшей и Украиной. В течение нескольких недель с августа по октябрь 2011 года злотый быстро потерял по отношению к американской валюте, в то же время Украина поддерживала фиксированный курс гривны по отношению к доллару. В результате, хотя обе валюты были в одной восточноевропейской корзине, одна потеряла свою стоимость, а другая - нет.

Долларовые контракты между польскими и украинскими предпринимателями, которые до недавнего времени, были выгодны для обеих сторон, сейчас для польских импортеров украинского сырья являются вредными. С другой стороны, когда злотый укрепляется по отношению к другим валютам, он ударяет по экспортерам, чей продукт в валютном эквиваленте становится дороже для конечного получателя, хотя его цена на внутреннем рынке не меняется - польские предприниматели, экспортирующие в Украину, много раз чувствовали это на собственной шкуре.

Злотый "первый среди равных"

Популяризация злотого в Украине была бы особенно важна для будущего концепции Междуморья, которая без экономического аспекта будет слабой по сравнению с конкурентоспособными проектами региональной интеграции. Трудно говорить об экономической составляющей без валюты. Из-за размера рынка стран, которые могли бы создать новый блок, только польский злотый и украинская гривна могут войти в игру.

В этом контексте стоит вернуться к оценке экономиста Академии наук Казахстана Аманжолы Косзановой, анализирующей в 2012 году экономическую основу созданного Кремлем Таможенного союза, которая прекрасно описывает ситуацию в других региональных блоках, включая Междуморье: "В условиях независимости государств внутри отдельных региональных блоков какая-то валюта должна быть доминирующей. Транснациональные валюты в рамках региональных альянсов могут занимать свои позиции двумя способами. Первый - введение наднациональной расчетной единицы, выраженной в валюте лидирующей страны, второй - ситуация, в которой одна из валют стран-членов регионального блока может выполнять роль наднациональной расчетной единицы". Второй из этих вариантов идеально сочетается с польским злотым и концепцией Междуморья.

Потенциал есть, но нет инструментов

Читайте такжеЭкономика Украины сегодня держится только на заробитчанахК сожалению, экспансия злотого в Украине пока остается только в областе снов и мечтаний. И не потому, что украинцы этого не хотят, а потому, что Польша до сих пор использует существующий потенциал лишь в ограниченной степени. В Украине отсутствуют соответствующие финансовые инструменты.

На украинском рынке есть только одно финансовое учреждение, которое позволяет использовать злотый - банк Kredobank, принадлежащий PKO BP, но даже там возможности очень ограничены. Бизнес-клиенты имеют возможность взять кредит в польских злотых, а физические лица, которые могли бы стать наиболее важным "двигателем" злотого в Украине на современном этапе, не имеют такой возможности. Это правда, что с 2017 года они могут открывать текущие счета в злотых и получать Mastercard для расчета в злотых, но их возможности на этом заканчиваются. Они даже не могут открыть срочный депозит в польских злотых, заработанных в Польше, потому что банк принимает депозиты только в гривнах, долларах и евро.

Михал Козак, польский обозреватель для Obserwatora Finansowego