Зависимость Украины от импорта растет, а закупки в России стали еще интенсивней - Госстат

Больше всего в прошлом году наша страна закупила импортных энергоресурсов.
По итогам 2018 года отрицательное сальдо торгового баланса Украины выросло на 35% до $9,8 млрд. В прошлом году темпы роста экспорта и импорта несколько замедлились. Однако продавать товаров за границу мы стали на 9,4% больше ($4,7 млрд), а вот купили на 15,2% больше, чем годом ранее ($5,7 млрд).
Согласно данным Госстата, традиционными импортными лидерами в нашей стране являются энергоресурсы. На них в прошлом году страна израсходовала 23,4% валюты. А вот традиционному экспортному лидеру – черным металлам, – на пятки наступают аграрии. В 2018 году продукты растительного происхождения составили 20,9% в структуре зарубежных продаж.
Дефицит торгового баланса за год вырос на 35% до почти $10 млрд.
Пятерка экспортных регионов-лидеров выглядит так:
- Киев (21,6%).
- Днепропетровская область (16,3%).
- Донецкая область (10,2%).
- Запорожская область (7,1%).
- Николаевская область (4,5%).
А вот крупнейшими импортерами в прошлом году стали:
- Киев (41,2%).
- Днепропетровская область (9,2%).
- Киевская область (6,4%).
- Львовская область (4,7%).
- Донецкая область (3,9%).
Что касается Российской Федерации, то она оставалась в 2018 году крупнейшим торговым партнером Украины.
Если не объединять европейские страны в одну группу, Россия лидирует как по объему экспорта, так и по объему импорта товаров. Причем разница между стоимостью проданных в РФ и купленных у нее товаров не в пользу нашей страны. Так, в минувшем году Украина приобрела у северного соседа продукции на $8 млрд (+12,3% в сравнении с 2017-м). А продала ему - на $3,65 млрд (-7,2%).
В топ крупнейших импортеров украинских товаров вошли:
- Россия - $3,65 млрд.
- Польша – $3,27 млрд.
- Италия – $2,63 млрд.
- Китай – $2,2 млрд.
- Германия – $2,2 млрд.
Лидерами по украинским закупкам стали в 2018 году такие страны:
- Россия – $8 млрд
- Китае – $7,6 млрд.
- Германии – $5,7 млрд.
- Беларуси – $3,78 млрд.
- Польше – $3,63 млрд.
- США – $2,96 млрд.
Основным возросшим экспортом Украины в ЕС стало сырье - кукуруза, стальные заготовки, руда, древесина.
Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2018 года Украина импортировала из РФ товаров на $7,4 млрд, что на 17,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Напомним, что за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м) - таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд.
В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента).
Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).