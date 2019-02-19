Зависимость Украины от импорта растет, а закупки в России стали еще интенсивней - Госстат

Экспорт товаров / noi.md

По итогам 2018 года отрицательное сальдо торгового баланса Украины выросло на 35% до $9,8 млрд. В прошлом году темпы роста экспорта и импорта несколько замедлились. Однако продавать товаров за границу мы стали на 9,4% больше ($4,7 млрд), а вот купили на 15,2% больше, чем годом ранее ($5,7 млрд).

Согласно данным Госстата, традиционными импортными лидерами в нашей стране являются энергоресурсы. На них в прошлом году страна израсходовала 23,4% валюты. А вот традиционному экспортному лидеру – черным металлам, – на пятки наступают аграрии. В 2018 году продукты растительного происхождения составили 20,9% в структуре зарубежных продаж.

Дефицит торгового баланса за год вырос на 35% до почти $10 млрд.

Пятерка экспортных регионов-лидеров выглядит так:

Киев (21,6%). Днепропетровская область (16,3%). Донецкая область (10,2%). Запорожская область (7,1%). Николаевская область (4,5%).

А вот крупнейшими импортерами в прошлом году стали:

Киев (41,2%). Днепропетровская область (9,2%). Киевская область (6,4%). Львовская область (4,7%). Донецкая область (3,9%).

Что касается Российской Федерации, то она оставалась в 2018 году крупнейшим торговым партнером Украины.

Если не объединять европейские страны в одну группу, Россия лидирует как по объему экспорта, так и по объему импорта товаров. Причем разница между стоимостью проданных в РФ и купленных у нее товаров не в пользу нашей страны. Так, в минувшем году Украина приобрела у северного соседа продукции на $8 млрд (+12,3% в сравнении с 2017-м). А продала ему - на $3,65 млрд (-7,2%).

В топ крупнейших импортеров украинских товаров вошли:

Россия - $3,65 млрд.

Польша – $3,27 млрд.

Италия – $2,63 млрд.

Китай – $2,2 млрд.

Германия – $2,2 млрд.

Лидерами по украинским закупкам стали в 2018 году такие страны:

Россия – $8 млрд

Китае – $7,6 млрд.

Германии – $5,7 млрд.

Беларуси – $3,78 млрд.

Польше – $3,63 млрд.

США – $2,96 млрд.

Основным возросшим экспортом Украины в ЕС стало сырье - кукуруза, стальные заготовки, руда, древесина.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2018 года Украина импортировала из РФ товаров на $7,4 млрд, что на 17,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, что за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м) - таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд.

В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента).

Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).