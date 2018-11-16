Украина нарастила импорт из России, уменьшив экспорт

Украина стала больше покупать у России, а своих товаров продавать меньше / Обозреватель

За девять месяцев текущего года импорт товаров из России в Украину в денежном эквиваленте составил 5,8 млрд долларов.

Как сообщает Госстат, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 21%.

Статистика уверяет, что экспорт товаров из Украины в РФ за это время уменьшился на 7,5%, составив 2,7 млрд долларов.

Разница между объемами импорта и экспорта между Украиной и Россией составляет 3,1 млрд долларов, что свидетельствует о том, что украинская сторона демонстрирует отрицательное сальдо.

Как ранее сообщалось, негативное сальдо украинской товарной внешней торговли в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оценивается в $ 6,47 млрд.