Украинская внешняя торговля вдвое увеличила негативное сальдо

В Украине импорт снова взял верх над экспортом / noi.md

Негативное сальдо украинской товарной внешней торговли в январе-сентябре 2018 года увеличилось на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оценивается в $ 6,47 млрд.

Так, в сентябре негативное сальдо составило $ 1,46 млрд, тогда как в августе - $ 0,94 млрд, в июле - $1,41 млрд, июне - $0,6 млрд, мае - $ 0,63 млрд, апреле - $ 0,22 млрд, марте - $ 0,46 млн, феврале - $ 0,46 млрд, январе - $ 0,28 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

В январе-сентябре 2018 года экспорт товаров по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 10,3%, составив $ 34,551 млрд, импорт вырос, соответственно, на 16,1% до $ 41,02 млрд.

Госстат уточняет, что в сентябре-2018 по сравнению с минувшим месяцем сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 3,3% – до $ 3,78 млрд, тогда как импорта вырос на 3,9% - до $ 4,93 млрд.

Коэффициент покрытия импорта экспортом за 9 месяцев этого года составил 0,86 против 0,89 в январе-сентябре 2017.

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.