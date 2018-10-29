Запретить автомобили: в Раде подготовили новую инициативу по России

29 октября 2018, 17:51

На данный момент в Раде продолжается подготовка ко второму чтению законопроектов №8487 и №8488.

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Машины из России могут запретить к ввозу / autoconsulting.com.ua

В Раде появилась новая инициатива по поводу товаров из России - группа депутатов обратилась с предложением внести автомобили из РФ в список запрещенных к ввозу в Украину товаров.

На данный момент в Раде продолжается подготовка ко второму чтению законопроектов №8487 и №8488, которые призваны урегулировать ситуацию с ввозом и использованием в Украине авто на иностранной регистрации, сообщил на своей странице в Facebook нардеп от БПП Роберт Горват.

"Многие из тех предложений, поступивших в упомянутых проектов, касающихся, среди прочего, повышение ставок акцизного налога на импорт легковых транспортных средств из России. Зато мы с Василием Петевкой (фракция "Воля народа") и Валерием Лунченко (фракция "Народный фронт") считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора", - сказано в сообщении парламентария.

Читайте такжеВерховный суд разрешил автомобили на еврономерахДепутат подчеркнул, что он и его коллеги обратились к премьер-министру Гройсману по поводу продления действия постановления Кабмина №1146 "О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации" и №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

"Эти постановления потеряют силу уже с 1 января 2019 года. По нашему мнению, их действие должно быть продолжено", - добавил он.

Напомним, в Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе Еврокар.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".

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Россия автомобили запрет товар ввоз
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