В Украине обрушилось производство авто: названа причина

В Украине серьезно снизилось производство авто / autonews.autoua.net

В Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" (единственное работающее в этом году предприятие легкового сегмента отечественного автопрома).

На заводе за июль было собрано всего 150 авто, что в два раза меньше, чем в 2017-м и почти в четыре раза меньше июньского объема выпуска, говорится на сайте Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром".

По ее данным, всего с начала 2018-го было изготовлено 4 тысячи 74 единицы автотранспортных средств или на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности… в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года", — отмечается в сообщении.

В организации добавили, что в нашей стране производители автобусов за месяц выпустили 66 машин — это на 8 единиц больше, чем в июле 2017 года, но на 11 единиц меньше июньского показателя.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства “Ланоса”.