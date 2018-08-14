В Украине обрушилось производство авто: названа причина

С начала года в нашей стране было изготовлено более 4 тысяч единиц автотранспортных средств.
В Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" (единственное работающее в этом году предприятие легкового сегмента отечественного автопрома).
На заводе за июль было собрано всего 150 авто, что в два раза меньше, чем в 2017-м и почти в четыре раза меньше июньского объема выпуска, говорится на сайте Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром".
По ее данным, всего с начала 2018-го было изготовлено 4 тысячи 74 единицы автотранспортных средств или на 1,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности… в статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который по необъяснимым причинам перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года", — отмечается в сообщении.
В организации добавили, что в нашей стране производители автобусов за месяц выпустили 66 машин — это на 8 единиц больше, чем в июле 2017 года, но на 11 единиц меньше июньского показателя.
Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства “Ланоса”.