Украина в 2018 году продала всего 104 автомобиля

Украина производит рекордно мало автомобилей / фото: autonews.autoua.net

На протяжении восьми месяцев 2018 года на украинский рынок импортировано 127 611 легковых автомобилей на 1,356 млрд долларов. В минувшем году импортные автомобили украинцы покупали меньше - 94 250 единиц автомобилей на 1,31 млрд долларов.

По данным Госстата Украины, на экспорт отечественный автопром отправил 104 легковых автомобиля на 5,254 млн долларов. Это чуть больше, чем в прошлом году - 93 единицы на 3,861 млн долларов.

Из сотни автомобилей 61% направлен в США и Канаду, а 57% уехали в страны западной Европы.

Напомним, в Украине в июле 2018-го по сравнению июнем производство автотранспорта снизилось на 67% — до 221 единицы из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе Еврокар.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель легковых автомобилей — Запорожский автомобилестроительный завод — намерен выпустить альтернативу снятого с производства "Ланоса".