Украина значительно нарастила импорт российских товаров

УНИАН

С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала из РФ товаров на $7,4 млрд, что на 17,1 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

При этом экспорт украинских товаров в РФ снизился на 7 процентов - за 11 месяцев минувшего года Украина поставила в Россию товаров на $3,3 млрд.

Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло показателя в $4,08 млрд.

Ранее сообщалось, что за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м) - таким образом импорт превысил экспорт на $9,5 млрд.

В структуре импорта первое место заняли машины, оборудование и транспорт (30,6 процента), на втором месте - топливно-энергетические товары (23,8 процента), на третьем - продукция химпрома (18,6 процента).

Общий объем внешней торговли страны в 2018 году достиг $104,188 млрд (+12 процентов по сравнению с 2017-м).