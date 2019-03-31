Пойдет ли Россия войной на Финляндию и Швецию

Юри Райтасало

Профессор военных исследований в Университете национальной обороны Финляндии

31 марта 2019, 10:33

Скандинавские страны очень серьезно относятся к своим обязательствам по территориальной обороне.

Российская армия
Российская армия / russianarmya.ru

В недавней статье на Foreign Policy бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждал, что наиболее вероятной целью России в ближайшем будущем будет Финляндия или Швеция. Как объясняет Саакашвили, "нападая на страну, не входящую в НАТО, президент России Владимир Путин не провоцирует пропорциональный ответ в соответствии со пятой статьей Североатлантического договора. Но, нацеливаясь на европейскую страну, он рассчитывает получить одобрение со стороны своих избирателей, которые отчаянно нуждаются в победе. К счастью для Финляндии и Швеции, аргумент Саакашвили больше основан на росте угроз, ажиотаже в России и плохом анализе, чем на реалистическом понимании межгосударственных отношений в Северной Европе сегодня.

Читайте такжеВоенный кошмар: могут ли США сражаться с Россией и Китаем одновременноВо-первых, начало войны - это всегда потенциальный путь к будущей катастрофе. Если посмотреть на стоимость российских вторжений на Крымский полуостров и Восточную Украину с 2014 года, они очень высоки и дальше растут. Сегодня Россия сталкивается с растущими экономическими санкциями и политической изоляцией. Во всяком случае, успех России в Украине был пирровой победой.

Во-вторых, хотя отношения между Россией и Западом натянуты, повседневного сотрудничества довольно много. Такое положение вещей отражает тот факт, что западные государства или Европа в целом не могут быть в безопасности без какого-либо долгосрочного дипломатического понимания с Россией. Обе стороны признают это. В последнее время дипломатия была недооценена, но это не значит, что следует прекратить попытки наладить отношения. Финляндия была одной из немногих европейских стран, задействовавших Россию на самом высоком политическом уровне для снижения напряженности. Ожидание того, что Россия капитулирует перед лицом новых экономических санкций или распадется мирным путем в результате внутренних беспорядков, было бы ошибкой. И Россия, и Запад заинтересованы в разрешении текущего кризиса, не прибегая к силе оружия.

Финляндия и Швеция очень серьезно относятся к своим обязательствам по территориальной обороне. А в случае Финляндии территориальная защита от внешней агрессии была главнім смыслом существования финских сил обороны с тех пор, как страна обрела независимость более 100 лет назад. Это не изменилось с окончанием холодной войны 30 лет назад. В 1990-х годах большинство европейских государств пересмотрели свои взгляды на военную оборону. В период с 1989 по 2013 годы большинство европейских вооруженных сил стали небольшими и годятся лишь для многонациональных экспедиционных операций. Структуры дивизии и бригады были расформированы. Средства наземной ПРО, основные боевые танки и системы залпового огня были списаны. Военный кризис-менеджмент, военно-гражданское сотрудничество и борьбу с повстанцами заменили на механизированную маневренную войну в военных доктринах. Короче говоря, западные военные, особенно в Европе, сдулись.

Читайте такжеРоссия не даст Европе "спать спокойно"Было одно исключение: Финляндия. Она никогда не бросала территориальную оборону. Сегодня это приносит дивиденды. В области обороны нет быстрых решений. Потерянные военные возможности не возможно быстро восполнить. Это главная причина европейской военной немощи. Нет необходимости прибегать к внешной помощи, когда у вас дом в порядке. Попытки передать свои расходы на оборону другим (например, Соединенным Штатам) никоим образом не нужно применять, когда речь идет о вопросах национальной безопасности и выживания. Слишком многие европейские государства стали зависимы от Соединенных Штатов, чтобы сдерживать внешнюю военную агрессию.

У Швеции были свои мирные дивиденды после распада Советского Союза и окончания холодной войны. Она развивала свои возможности для отражения атаки в морской и воздушной войне в течение всего этого периода. А после 2014 года Швеция переориентировалась на оборону собственной территории и прилегающих территорий. Кроме того, военные закупки были увеличены. А перспективы будущего увеличения шведского оборонного бюджета выглядят позитивно. Кроме того, Финляндия и Швеция участвуют в двусторонних и многосторонних соглашениях о сотрудничестве в области обороны.

Фактически, Финляндия и Швеция расширили свои соответствующие программы сотрудничества в области обороны - друг с другом на двусторонней основе - и с другими странами. Соединенные Штаты являются важным игроком в этом отношении, как и НАТО. Но сотрудничество в области обороны не сможет заменить достаточный военный потенциал страны. Это логика статьи 3 Североатлантического договора. Это относится к Финляндии и Швеции, как и к любой другой стране - независимо от того, является ли она членом НАТО или нет.

Читайте такжеИмперским амбициям России пришел конец?Ведь даже самый большой медведь не будет есть дикобраза. Грузия действительно потеряла часть своей территории в 2008 году, когда Саакашвили был президентом Грузии. Из этого опыта можно многому научиться, но это не говорит о том, что Россия начнет войну против Швеции или Финляндии, как утверждает Саакашвили, чтобы повысить популярность Путина.

Юри Райтасало - профессор военных исследований в Университете национальной обороны Финляндии для Foreign Policy

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Россия Финляндия оборона Швеция Скандинавия иносми Юри Райтасало
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