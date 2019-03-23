Саакашвили рассказал, как победить Путина

23 марта 2019, 03:22

Только сломив мертвую хватку олигархов, народы Грузии, Украины и Молдовы смогут победить путинизм.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / president.gov.ua

За несколько дней до президентских выборов в Украине 31 марта партия Петра Порошенко сталкивается с обвинениями в подкупе избирателей. Нетрудно догадаться, что будет дальше. Олигархическая клика украдет результаты выборов, а в ответ международные наблюдатели обвинят местные власти в подтасовке голосов. Но вместо устранения симптомов отката демократии пришло время устранить первопричину: неофициальную власть. Об этом пишет экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили в своей колонке на The Washington Post

Читайте такжеОлигархи Путина медленно "захватывают" Украину"Молдова, Грузия и Украина сталкиваются с одной и той же проблемой: они частично оккупированы Россией, и их агрессивного соседа часто обвиняют в подавлении демократии. Президент России Владимир Путин не боится ничего, кроме перспективы процветающей демократии в соседних с Россией странах. Но вместо того, чтобы сопротивляться, молдавская, грузинская и украинская элиты делают работу Путина за него", - пишет Саакашвили.

"Они входят в группу Восточное партнерство Европейского Союза и отправляют свои войска для миссий НАТО. Более того, избиратели в этих странах в целом поддерживают прозрачность, демократию и более тесные связи с Западом. Именно поэтому правящие партии, поддерживаемые олигархами, стараются изо всех сил говорить о "евроатлантической интеграции", даже если им не удается провести реформы, необходимые для достижения этой цели", - добавил он.

Саакашвили отмечает, что каждой из трех стран руководят кукловоды. Молдовой - нефтяной и банковский магнат Владимир Плахотнюк Молдовой, Грузией - председатель правящей партии Бидзина Иванишвили Грузией и Украиной - сталелитейный магнат Ринат Ахметов.

"Не случайно все трое разбогатели в России. Их деловые интересы превосходят национальные интересы. Путин не известен благотворительностью; любой олигарх, который заработал миллиарды в России, в долгу перед Кремлем. Величайший враг находится внутри каждой из стран. Захваченное государство является слабым государством, уязвимым для внешней агрессии. И для многих при неформальном правлении единственным выходом из бедности - помимо преступности или кумовства - является эмиграция. Утечка мозгов привела к тому, что в странах остались только бедные граждане, поэтому олигархи могут покупать голоса дешевле, чем когда-либо", - пишет Саакашвили.

Он объясняет, почему Запад должен быть обеспокоен ситуацией в этих странах.

"Молдова, Грузия и Украина получают миллиарды помощи от ЕС, США и Международного валютного фонда, крупнейшим донором которого являются Соединенные Штаты. Это финансирование предназначено для поддержки антикоррупционных реформ, и правительства стран-получателей должны добиваться прогресса в реализации реформ для продолжения выплат.

Читайте такжеПлохой знак для украинских олигарховГрузия является крупнейшим в мире получателем американской помощи на душу населения - и одним из самых ярких в мире примеров отката от демократии. С 2014 года Украина получила от МВФ около 13 млрд долларов и почти 2 млрд долларов в виде прямой помощи от налогоплательщиков США, несмотря на невыполнение администрацией Порошенко своих обязательств по борьбе с коррупцией. В Молдове, где, по-видимому, из центрального банка было украдено более миллиарда долларов (около 12% экономики страны), отсутствие значимых реформ не внушает уверенности в том, что 183 млн долларов в виде кредитов МВФ будут использованы по назначению", - пишет политик.

По словам Саакашвили, Соединенные Штаты должны рассматривать коррупцию как угрозу национальной безопасности и поддерживать американские ценности в странах, пользующихся их поддержкой.

"В захваченных государствах с теневыми правителями коррупция не может быть искоренена с помощью одних только чиновников. Олигархи также должны быть наказаны. Плахотнюк, Иванишвили и Ахметов не являются законными бизнесменами, они являются акционерами правительств в своих странах", - отметил он.

"Только сломив мертвую хватку олигархов, народы Грузии, Украины и Молдовы смогут победить путинизм. Эта победа будет ощущаться во всем мире", - резюмировал он.

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Украина коррупция Молдова олигархи Грузия демократия Восточная Европа иносми Михеил Саакашивили
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