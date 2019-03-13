Березенко вызвали на допрос в полицию из-за подкупа избирателей - Бутусов

Сергей Березенко

Нацполиция вызывает на допрос народного депутата БПП Сергея Березенко, который, по заявлению министра МВД Арсена Авакова, причастен к организации массовой скупки голосов на выборах.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По информации журналиста, обращение от Нацполиции поступило сегодня в Верховную Раду: Березенко вызвали на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта, в 10:00, по адресу улица Богомольца, 10. Дело по подкупу было открыто в ЕРДР еще 6 февраля, уточняет он.

При этом, Бутусов считает, что данное производство не имеет каких-либо перспектив до предстоящих президентских выборов.

"Дело по Березенко не имеет каких-то перспектив до выборов - он народный депутат, сам он ничего не раздает, разумеется, процедура сложная, а он неприкосновенное лицо, и ничего с ним полиция сделать не имеет права. Вызов на допрос - это политическая демонстрация", - отмечает журналист.

Бутусов также добавил, что Березенко лично обещал дать изданию интервью и опровергнуть все слухи о подкупе, но так и не сделал этого.

"Цензор.НЕТ общался с Березенко на форуме по выдвижению П.Порошенко кандидатом в президенты, и он лично обещал дать интервью и опровергнуть все слухи о подкупе, дал свой телефон для связи, телефон пресс-секретаря. К сожалению, Березенко своего слова не сдержал", - отмечает Бутусов.