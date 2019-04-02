Россия по уровню демократии не идет ни в какое сравнение с Украиной

Андрей Зубов

российский историк

2 апреля 2019, 12:08

Украинцы 31 марта дали русским вселяющий надежду пример свободы.

Выборы 2019

Как отрадно, что демократия одержала столь убедительную победу вчера в Украине. Я не могу и не хочу обсуждать кандидатов. Это - дело самих украинцев и только их. Но как профессионал по электоральному поведению хочу констатировать - успех демократии на выборах 31 марта очевиден. Украинцы показали себя сознательными и ответственными гражданами. В сущности, в отличие от России, выборы в Украине всегда были более свободными, а подсчет голосов более честным. А когда у украинцев были основания сомневаться в этом - они выходили на майдан и требовали перевыборов. В Украине накоплен большой опыт демократии и на этот раз он проявил себя вполне.

1. Уровень участия - без всяких подтасовок очень высокий - 63,5%. Это участие в зрелой демократии. Люди сознают, что их голос имеет значение, что передача собственной политической воли кандидату, которому доверяешь - важнейшее дело именно твоей будущей жизни и жизни близких тебе людей.

2. Выбор был не формальный, а реальный между двумя десятками кандидатов. Это была не имитация выборов, не выборы без выбора, как в СССР или в нынешней РФ, а настоящие соревновательные выборы.

3. Распределение предпочтений избирателей по регионам не хаотично, не случайно, а объяснимо теми или иными политическими установками большинства населения. Это также свидетельство сознательного выбора.

4. И, наконец, действующий президент Украины получил в два раза меньше голосов, чем его самый удачный соперник и лишь на три процента больше, чем третий кандидат. Следовательно - в Украине "административный ресурс" мало что значил для подавляющего большинства граждан, а явные фальсификации, которыми так любят забавляться в АП РФ, в Украине вовсе не практиковались.

Читайте такжеНе любите Зеленского? Вы просто не умеете его готовитьРоссия ныне по уровню демократии не идет ни в какое сравнение с Украиной. При всех огромных проблемах Украины, ее народ - главный политический субъект своей страны, как и во всех Европейских странах кроме Белоруссии и РФ. В Белоруссии же и РФ народ - только объект политической манипуляции со стороны циничной и жадной клики самозваных правителей. В этом главная разница между Украиной и РФ сегодня.

Украина дает нам и в РФ, и в Белоруссии надежду - страшно деформированные коммунистическим тоталитаризмом, выжженные голодом и массовыми убийствами, выхолощенные полным отъятием собственности общества имеют надежду возвратиться на общечеловеческий путь самоуправления и народовластия. Да, это возвращение нелегко и на нём с неизбежностью будут ошибки и сладкие прилоги желания вновь впасть в безответственность и доверить свою судьбу "вождю". Но народ Украины преодолевает эти трудности и соблазны, постепенно исцеляется от ран прошлого, возвращается к сознательной политической жизни. Значит это возможно и нам. Трудно, очень трудно - но возможно.

Спасибо вам, дорогие украинцы, что 31 марта дали нам пример, вселяющий надежду.

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Россия Украина выборы-2019 Андрей Зубов
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