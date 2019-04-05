Без заборов и стен: как Зеленский сотворил политическое чудо

Владимир Зеленский / Getty Images

Незадолго до того, как были объявлены экзит-полы, Владимир Зеленский прибыл в свой предвыборный штаб. Он стоял за столом для пинг-понга и сыграл партию с украинским журналистом. Независимо от того, выиграет или проиграет, он обещал ему интервью перед вторым туром. Зеленский проиграл, после чего пошел к сцене. Он прорвался сквозь толпу журналистов. Уже на сцене Зеленский сказал, что никогда не видел так много камер. Он не выглядел смущенным. Свободный, уверенный в себе, Зеленский шутил и смело отвечал на вопросы журналистов в день выборов. Ответы не были особенно захватывающими. Более важным является впечатление открытости и разрушения барьеров между Зеленским и людьми. Этим он завоевал много сторонников, чем увеличил свои шансы стать новым президентом Украины.

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Зеленский провел нетрадиционную избирательную кампанию. Он избегал интервью с украинскими и зарубежными СМИ, не появлялся в журналистских программах и не слишком много рассказывал о своей программе. Он не вкладывал деньги в классическую политическую рекламу и не проводил встреч с избирателями на площадях украинских городов. Мало было известно о том, кем является его окружение. Зеленский получил поддержку людей из-за его шоу. Он провел много концертов по всей стране. Кроме того, Зеленский сосредоточился на социальных сетях, где показал свою повседневную жизнь, установил контакты с избирателями и наладил с ними отношения. Это новинка в украинской политике. Политики обычно отделяли себя от избирателей с помощью тесных кордонов охранников или полиции, заборов и стен. Зеленский преодолевает эти барьеры.

В стране с самым низким в мире доверием к власти (всего 9%) такой подход творит чудеса. Зеленский строит свой успех на контактах с людьми. Его предвыборная программа и потенциальные политические действия неизвестны для большинства. Его инициативы, с другой стороны, не кажутся особенно оригинальными. Например, первый пункт программы - это голосование посредством референдумов, которое должно демократизировать власть.

Читайте такжеУ Порошенко остался только один способ поставить мат ЗеленскомуВ команде кандидата в президенты появились три видных политика: бывший министр финансов в правительстве Владимира Гройсмана Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка Айварас Абромавичюс, а также бывший журналист-расследователь Сергей Лещенко. Они являются частью группы либеральных реформаторов, которые появились после Майдана. Следует ожидать, что они создадут программу, которая будет представлена перед вторым туром выборов.

Хотя в первом туре Зеленский добился значительного преимущества над Порошенко, предугадать,что будет во втором туре очень сложно. Президент пошел на выборы с консервативной повесткой дня, которую определяет лозунг "язык, армия, вера". Он пытается убедить избирателей, что голосование за него - это ответственный выбор, а не шутка. Однако в последние недели страну потрясли коррупционные скандалы, в которые вовлечено окружение президента.

Также не совсем понятно, за кого проголосуют избиратели Тимошенко и других кандидатов, которые не попали во второй тур. Никто из них не хочет агитировать за Порошенко или Зеленского, потому что это может повредить их партиям перед парламентскими выборами, запланированными на осень. Поэтому остается вопрос, будут ли украинцы делать ставку на Порошенко, которым они не особенно довольны, но знают, чего от него ожидать, или рискнут поставить на Зеленского?

Павел Пененжек, польский журналист для Krytyka Polityczna