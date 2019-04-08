Как за пять лет Украина превратилась в империю

Ментальный образ партизана-козака, спасающего свой хутор от монголов-турок, превратился в ментальный образ имперского солдата / 93-я бригада ВСУ

Теперь все по-другому. Потому что империя.

Как-то уже приходилось писать, что мало кто заметил, что за 5 лет войны Украина стала империей. И выборы первого тура это ярко подтвердили. Вы заметили, что вообще не было видно и слышно голосов гуманистов и идеалистов о том, что "вы же посмотрите на карту – Донбасс проголосовал за бойко-путина-вилкула, давайте же их отпустим на волю".

И понятно почему такие голоса не прозвучали – это вызвало бы вспышку массовой ненависти и уголовные дела. Хотя еще 10 лет назад многие в телевизоре позволили бы себе такие фразы. То есть среднестатистический житель страны, изначально имеющий гражданскую специальность, спокойно сражается на территории, где далеко не все население его поддерживает. При этом семья и общество солдата полностью поддерживают и помогают в войне.

Читайте такжеПри Зеленском Украина может стать парламентской республикойА это уже не ментальный образ партизана-козака, спасающего свой хутор от монголов-турок. Это полноценный ментальный образ имперского солдата – воюющего за формальную уверенность в своей правоте. И уже второй вопрос на чем эта правота базируется – на признании когда-то проведенной далекой границы или на признании своего права принести варварам цивилизацию.

Не смотря на некоторую грубость приведенных наблюдений, на самом деле – это ни хорошо и ни плохо. Это просто по-другому. Потому что просто страны и империи живут по очень разным законам. В них по-разному проходят выборы, по-разному идет развитие. Об этом написано много и нет смысла повторять.

Поэтому надо начинать смотреть и анализировать ситуацию на основе и опыта имперских исторических моделей, а не средне-умеренных национальных государств. И только не возражайте, что империи – это те, кто кого-то завоевал. Это лишь внешний признак. И как показал пример Украины – страна может переродиться в империю, даже потеряв пару границ.

Как минимум, такой подход отлично объясняет ту вспышку ненависти и противостояния, которую мы наблюдаем в ходе текущих выборов. И он обозначает гораздо большую вероятность чрезвычайных сценариев развития ситуации. Потому что в империях власть – это все.