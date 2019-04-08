Грустный клоун: почему Вакарчук изо всех сил подыгрывает Порошенко

Святослав Вакарчук / кадр из видео

В избирательной кампании 2019 года у нас появился грустный клоун. Это Святослав Вакарчук. Он очень хочет, но не может, и этот возникший диссонанс привел к тому, что он на протяжении последних недель пытается подколоть Зеленского: "голосуй не по приколу", "хочу знать" и т.д.

Вся эта постно-унылая хрень проистекает из неспособности Вакарчука принять самостоятельное решение. Он просто несамостоятельный. Но он завистливый, он завидует Зеленскому, который из той же когорты шоу-бизнеса выпрыгнул в высшую лигу политики, и реально может стать президентом. Тем, кем Вакарчук, наверное, уже не сможет стать никогда.

А теперь он еще и подыгрывает Порошенко и не пошел в президенты только из-за жадности Порошенко, который, по всей видимости, не захотел финансировать кампанию Вакарчука. До меня такие слухи доходили. А сам певец пожалел денег на кампанию.

Читайте также"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетяхВспомним ажиотаж, 24 августа 2018 года [тогда состоялся концерт Океана Эльзы на НСК Олимпийский] - скажет-не скажет, "Славик, давай!", на стадионе все ждут – а Славик мычит, не может сказать ни "да, ни "нет". По сути Вакарчук является собирательным образом какой-то части нашего образованного слоя среднего класса, которому постоянно и хочется все получить, занять высокую позицию и колется – страшно, высокие риски, а вдруг бизнес будет потерян. Поэтому из надежды нации Вакарчук превратился в комментатора действий Зеленского, который озабочен тем, что Зеленский что-то не говорит и потому Вакарчуку что-то не ясно.

Если бы Вакарчук сам был кандидатом в президенты, ему не пришлось бы задавать все эти вопросы – он мог бы напрямую мочить Зеленского и давать ответы на вопросы. И, кто знает, может быть Зеленский не прошел во второй тур. Или во втором туре соперником Зеленского был бы сам Вакарчук – тоже вполне реалистичный вариант. Но поскольку шаг не был сделан, осталась только унылая клоунада.

Зеленский деклассировал не только Порошенко и старую политическую элиту, он деклассировал и Вакарчука. Потому что на фоне решившегося на отчаянную игру Зеленского Вакарчук выглядит как унылый клоун. Он хороший музыкант, но политика – это материя, в которой нет понятий "хороший музыкант" или "хороший актер". Вакарчуку нужно заняться тем, что он умеет – петь песни и перестать деклассироваться дальше.