"Требуем содержания": Вакарчук записал видеообращение о батле Зеленского и Порошенко

5 апреля 2019, 22:47

Музыкант заявил, что кандидаты много внимания уделяют форме, упуская из внимания смыслы.

Вакарчук
Вакарчук вновь обратился к кандидатам и избирателям / УНИАН

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук обратился к кандидатам в президенты Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко с заявление о том, что они в своем политическом противостоянии увлеклись формой, не предоставив избирателям содержание своих предвыборных программ.

"И так происходит на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой. Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала", - заявил он в видеообращении в Facebook.

Вакарчук подчеркнул, что он, как избиратель, требует от кандидатов конкретных шагов о внедрении в Украине верховенства права, реформирования судебной системы, возвращения из России военнопленных и политзаключенных, а также Крыма и Донбасса.

"Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", - отметил Вакарчук.

#ВимагаюЗмісту Святослав Вакарчук

#ВимагаюЗмісту Всі говорять про вибори Президента України. Градус цього обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре: українці активно думають про власне майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в Президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права. Яка в того чи іншого кандидата в Президенти програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас? Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І, нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення? Я хотів би знати це! Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту

Опубликовано Святославом Вакарчуком Пятница, 5 апреля 2019 г.

Отметим, Святослав Вакарчук публично отказался идти на выборы президента Украины-2019 только в январе нынешнего года.

Напомним, ранее Вакарчук опубликовал видеообращение, в котором призвал украинцев "голосовать ответственно и не по приколу". За него он был жестко, брутально и матерно высмеян в социальных сетях.

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Петр Порошенко Святослав Вакарчук Владимир Зеленский выборы-2019
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