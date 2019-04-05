"Требуем содержания": Вакарчук записал видеообращение о батле Зеленского и Порошенко

#ВимагаюЗмісту Всі говорять про вибори Президента України. Градус цього обговорення зашкалює. Здавалося б, це добре: українці активно думають про власне майбутнє і майбутнє своєї держави. Але давайте розберемось, про що ж насправді всі говорять? Будуть дебати чи не будуть. Де вони відбудуться. Хто їх буде модерувати. Хто, які аналізи при цьому має здавати. Хіба це ті речі, які справді дозволять нам зробити усвідомлений вибір? І так відбувається протягом всієї президентської кампанії: зміст підміняється формою. Йде постійне змагання кольорів і слоганів. Пафос проти гумору. Білборди проти Інстаграму. Молебен проти серіалу. Я, як виборець, хотів би знати відповіді на запитання, як той чи інший кандидат в Президенти збирається впроваджувати в Україні верховенство права. Яка в того чи іншого кандидата в Президенти програма реформування судової системи? Як вони збираються повертати додому наших військовополонених та політичних в’язнів, які перебувають зараз в російських тюрмах? Яким чином вони збираються повертати окуповані Крим, Донбас? Як їх повноваження та політичний капітал вони використають для того, щоб замінити корупцію рівними правилами для всіх? І, нарешті, яким вони бачать майбутнє української армії і які конкретні шляхи для впровадження такого бачення? Я хотів би знати це! Дорогі виборці, не дайте підмінити зміст – формою. Вимагайте в кандидатів в Президенти конкретні відповіді на запитання, якою вони бачать Україну через 5 років? І якими є конкретні шляхи реалізації цього бачення. Зміст важливіший, ніж форма. #ВимагаюЗмісту