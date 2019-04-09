Порошенко будет мстить украинцам за выбор Зеленского

Петр Порошенко в эфире передачи "Свобода слова" на ICTV / сайт президента Украины

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Украина хочет, мирным путем, без Майдана, в ходе избирательной кампании освободится от плохого и опасного президента Порошенко. Страна хочет дать ему "развод", а он яростно сопротивляется, "клянчит" и цепляется за власть, и унижается.

Порошенко, то угрожает или льстит, то обещает все, что захотят избиратели - это те, кого он пять лет сам презирал, обманывал, унижал, эксплуатировал и обворовывал вместе со своими друзьями.

Судя по вчерашнему телеэфиру на ICTV хорошо видно, что Порошенко все понял, что его не хотят и он возненавидел тех, от кого сейчас зависит его политическая судьба. Теперь он никогда не простит Украину за то, что она отвергала его, выбрав другого кандидата в президенты.

Читайте также"Парад Петра Алексеевича": о чем Порошенко говорил на Свободе слова, и за что его раскритиковали в СетиНо, как он вчера старался! Вчера на телеэфире на ICTV, ради сохранения своей власти он был готов на все, но если он переизберется, то все оставшееся время он будет давить и мстить не только своим политическим противникам, но и всем нам - избирателям.

Он не станет другим. Он станет хуже. Если первый раз в 2014 году Порошенко получил власть в результате о демагогии, обещаний и обмана на фоне агрессии России, то второй раз он может получить власть только несправедливым и нечестным путем. Это будет кривая копия московского диктатора, Путин-2. Ему уже не нужно будет прикидываться патриотом, верующим, честным политиком или порядочным человеком. Все будет цинично и отрыто, поэтому все будет жестоко и болезненно для страны.

Если Порошенко останется у власти, то "выковыривать" его с Украины будет уже гораздо труднее и дороже для страны.