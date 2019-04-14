"Великая Азия" как новая ставка Кремля после потери Украины

Евразийский союз / Liter.kz

Россия считает постсоветское пространство сферой своих интересов. В октябре 2011 года Владимир Путин, представил в российской газете "Известия" особенно амбициозный проект: в качестве противовеса Евросоюзу предложил создать Евразийский союз. Видение этой "Великой Европы" было разбито в 2014 году, с уходом Украины из орбиты влияния России. Вместо "Большой Европы" Москва теперь продвигает "Великую Азию" – пространство, в котором Россия стремится позиционировать себя как фактор силы между Европой и Азией. Кремль знает, что это может быть успешным только в том случае, если Россия не потеряет дальнейшего влияния на соседние страны. Даже без участия Украины, Москва по-прежнему придерживается данного интеграционного проекта.

Пределы российской власти

Читайте такжеКазахстан может выйти из Евразийского союзаФактически, Евразийский экономический союз, основанный в 2015 году, стал важнейшим инструментом влияния России в соседних странах. В альянс, возникший в результате таможенного союза между Россией, Беларусью и Казахстаном, также входят Армения и Кыргызстан. Подобно ЕС, страны-члены взяли на себя обязательство создать общий рынок, на котором товары, люди, услуги и капитал могут свободно циркулировать. Хотя эта цель далека от реализации, Евразийский союз оказывается самым успешным интеграционным проектом на постсоветском пространстве.

Основное внимание уделяется не восстановлению Советского Союза. Наиболее важные решения принимаются в кругу глав государств и на основе консенсуса. Интерес России к проекту не ограничен только экономикой, поскольку товарооборот России с четырьмя другими государствами-членами составляет всего 6% от общего объема торговли. Основное внимание уделяется геополитике: Россия хочет повысить свой международный авторитет через региональные альянсы. На постсоветском пространстве она стремится занять место привратника, который следит за движениями в своей сфере влияния и не дает никому выйти из нее.

Россия является самой важной силой Евразийского союза и оказывает наибольшее влияние на процесс принятия решений. Однако было бы неправильно предполагать, что Россия может легко перевесить интересы других. Из-за страха возмездия, соседи России будут остерегаться выхода из организации, но они не обязательно находятся в слабом положении по отношению к Москве.

Например, Беларусь угрожает бойкотировать интеграционные проекты каждый раз, когда Москва не субсидирует белорусскую экономику за счет более дешевого сырья. Несмотря на свое членство в Евразийском экономическом союзе, Казахстан и Армения подписали соглашения о партнерстве с ЕС, а Казахстан все еще заключает двусторонние соглашения с Китаем.

Растущее значение Азии

Читайте такжеВ Польше заявили, что Путин хочет втянуть в Евразийский союз хотя бы часть УкраиныНа международном уровне Евразийский союз также является успешным проектом. В 2016 году было заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом. В мае 2018 года были подписаны экономические и торговые соглашения с Китаем и Ираном. Евразийская комиссия обсуждает соглашения о свободной торговле с Индией, Сингапуром, Сербией, Египтом и Израилем. Если в будущем будет заключено всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с Китаем, это не только будет стимулом для торговли. Для Москвы это будет политический успех. Ибо при этом Пекин в определенной степени признает региональное превосходство России.

Направление, в котором развивается Евразийский союз, в конечном итоге зависит от позиции Европы. В то время как Азия приобрела огромное значение, ЕС остается главным торговым партнером Евразийского экономического союза. Если отношения между Европой и Россией не нормализуются в ближайшее время, торговые потоки на евразийском континенте могут сместиться в сторону Востока.

Жероним Перович,директор Центра восточноевропейских исследований в Цюрихском университете для Neue Zürcher Zeitung