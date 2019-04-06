Возможен ли союз России и Китая - Foreign Affairs

Путин и Цзиньпин / Reuters

В марте 1969 года китайские войска устроили засаду и убили советский пограничный патруль на острове недалеко от китайско-российской границы. Бои на острове и вблизи него длились месяцами и закончились сотнями жертв. 50 лет спустя стычку между Китаем Мао Цзэдуна и Советским Союзом Леонида Брежнева, похоже, уже никто и не вспомнит и многие эксперты по внешней политике убеждены, РФ и КНР формируют альянс против США. Правда, если внимательно посмотреть, то китайско-российское экономическое, внешнеполитическое и военное сотрудничество не впечатляет. Одним словом, сообщения о российско-китайском союзе сильно преувеличены. Об этом идет речь в материале Foreign Affairs, перевод которого публикует Главред.

Читайте такжеКитай пытается склонить Францию на свою сторону в борьбе против СШАЭкономические отношения между Россией и Китаем стремительно расширяются, и некоторые эксперты называют эти связи свидетельством растущей близости между двумя странами. Действительно, только в 2018 году двусторонняя торговля увеличилась как минимум на 15% по сравнению с 2017 годом и достигла рекордных 100 млрд долларов.

Тем не менее, асимметрия в масштабах и структуре двусторонней торговли настораживает: если Китай и является вторым по величине торговым партнером России (после ЕС) и крупнейшим индивидуальным партнером России как по экспорту, так и по импорту, то РФ для Поднебесной в лучшем случае на втором плане. Россия занимает лишь 10-ое место по экспорту и не входит в первую десятку ни по импорту, ни по общему объему торговли с КНР. Более трех четвертей российского экспорта в Китай составляют сырье, в частности сырая нефть, древесина и уголь. Продажи Китая в Россию составляют 45% потребительских товаров и 38% электроники и оборудования. Завершение в этом году газопровода "Сила Сибири" еще больше расширит это неравенство, содействия экспорту российского сырья в Китай на 400 млрд долларов в течение следующих 30 лет.

Усилия России и Китая по совместному экономическому развитию и инвестициям не очень похожи на сотрудничество двух страстных союзников. Даже после так называемого поворота Москвы на восток, подстегнутого пост-крымскими санкциями, с 2014 по 2018 годы Китай напрямую инвестировал не более 24 млрд долларов в экономику своего северного соседа. Для сравнения, за тот же период Китай инвестировал 148 млрд долларов в страны Африки к югу от Сахары (включая 31 млрд долларов только в Нигерии) и 88 млрд долларов в Южную Америку (включая 34 млрд долларов только в Бразилии).

Или рассмотрим Программу сотрудничества в регионах Дальнего Востока, Восточной России и Северо-Востока Китая на 2009–2018 годы, подписанную в 2009 году президентом Китая Ху Цзиньтао и президентом России Дмитрием Медведевым. В инициативу вошли 91 совместный инвестиционный проект. За 6 лет участия в программе Китай профинансировал только 11 из них. Обнародованный план китайской компании CEFC China Energy по приобретению 14-процентной доли в крупнейшей государственной нефтяной компании Роснефть провалился. Также китайское правительство обязалось инвестировать 25 млрд долларов в трубопровод "Сила Сибири", который обошелся России в 55 млрд долларов. Для Китая этот трубопровод - не более чем диверсификация источников энергии в стране. В 2017 году Китай импортировал более 90 млрд кубометров природного газа, в основном из Австралии, Катара и Туркменистана.

Читайте такжеКитай готов спасти Украину от агрессии России – экспертРоссию и Китай нельзя назвать сюзниками и во внешней политике. Безусловно, две страны едины в своей конфронтации против США. Обе выступают за многополярный мир и клянутся противостоять предполагаемой угрозе вторжения США в их сферы влияния. Пекин и Москва также видят угрозу, которую представляют их режимам так называемая волна "цветных революций". Они голосуют почти в унисон в Организации Объединенных Наций.

Тем не менее, они вмешиваются в сферы влияния друг друга и тянутся к экономическим и геополитическим активам друг друга. Китай не смог поддержать Россию в вопросах, имеющих огромное геополитическое значение для Москвы. Пекин отказался признать независимость Абхазии и Южной Осетии после российско-грузинской войны в 2008 году. Он воздержался от голосования резолюции ООН, осуждающей захват Россией Крыма в 2014 году. Со своей стороны, Россия периодически заигрывает с врагом Китая – Японией, постоянно возобновляя переговоры по Курильским островам. Россия также обострила напряженность в отношениях с Китаем в рамках Шанхайской организации сотрудничества, когда пригласила еще одного китайского конкурента, Индию, присоединиться к группе.

Китайско-российское военное сотрудничество часто воспринимается как свидетельство растущей близости. Россия продала Китаю последнюю версию своей самой совершенной системы противоракетной обороны С-400. Но Индия, Катар, Саудовская Аравия и Турция следующие в очереди за тем же оборудованием. И хотя Китай первым купил самый современный в России истребитель Су-35, но и Индонезия заключила контракт на 11 самолетов, Египет приобрел еще 10, а Индия, как сообщается, рассматривала возможность покупки 114 самолетов. В целом, с 2013 по 2017 годы Индия была более активным покупателем российской оборонной техники, чем Китай: 35% российского экспорта вооружений направлялось в Дели по сравнению с 12% в Пекин. Первые совместные российско-китайские сухопутные учения в прошлом году "Восток-2018" указали на дисбаланс в военном сотрудничестве, аналогичный двустороннему товарообороту двух стран. Россия выставила от 75 000 до 100 000 солдат и 1000 самолетов; Китай предоставил всего 3200 солдат и 6 самолетов.

Читайте такжеВоенный кошмар: могут ли США сражаться с Россией и Китаем одновременноСамым многообещающим предзнаменованием альянса РФ и КНР могут быть личные отношения между правителями двух стран. Путин и Цзиньпин встречались более 25 раз, гораздо чаще, чем кто-либо из них, с любым другим главой государства. Си недавно назвал Путина своим "лучшим другом", и его первый визит в качестве президента был в Москву. Си также вручил Путину самый первый в Китае Орден дружбы, призванный вознаградить иностранцев, которые внесли "личный вклад в сотрудничество КНР с мировым сообществом". А Путин повесил на шею Цзиньпина золотую цепочку ордена Святого Андрея.

Устойчивая взаимная близость между лидерами великих держав почти всегда отражает не только совпадение геополитических целей, но и сходство режимов. И Путин, и Си руководят режимами государственного капитализма. Притяжение Путина к Си нетрудно понять: китайский лидер - это тот же диктатор, который контролирует огромную экономику, которая даже в условиях сегодняшнего спада демонстрирует темпы роста, о которых Россия может только мечтать. И Китай делает это, даже импортируя огромное количество нефти и газа.

Предполагаемое уважение Си к Путину, вероятно, проистекает из искусной разрядки российским президентом ряда потенциально взрывоопасных внутриполитических проблем, подобных тем, с которыми столкнулся сам Си. После вступления в должность Путин вновь децентрализовал власть в российском государстве, укротив олигархов и уничтожив прямые выборы губернаторов. Затем, в начале третьего срока Путина в 2012 году, когда он столкнулся с мрачными экономическими перспективами и быстрым снижением рейтинга одобрения, он отверг либеральные реформы, предложенные его министром финансов. Вместо этого Путин начал смещать основы легитимности своего режима с экономического прогресса и роста доходов на Кремль как защитника России от агрессии США и восстановителя былой славы мировой сверхдержавы.

Читайте такжеРоссия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign PolicyОдновременно Путин расправился с публичными проявлениями инакомыслия, призвал к "патриотическому воспитанию молодежи" и еще больше запугал гражданское общество, подписав закон, определяющий многие НПО в качестве "иностранных агентов". Он сделал православную церковь хранителем национальных нравов, и он лично руководил политизацией учебников истории, которые начали отбеливать советский опыт и реабилитировать Сталина. Си повторил опыт Путина: сконцентрировал политику в кабинете председателя партии, сломал региональных партийных секретарей и спровоцировал широкую "антикоррупционную" кампанию, направленную на устранение или запугивание потенциальных критиков и соперников. Он отменил фактические ограничения сроков для высших партийных и правительственных должностей и ужесточил контроль над СМИ и изданием книг.

Поскольку темпы роста в Китае начали снижаться, Си, как и его "лучший друг", отверг рыночные реформы и вместо этого выбрал свою версию военизированного патриотизма Путина: восстановление господства Коммунистической партии, слияние "основных социалистических ценностей" с "традициями китайской культуры" и войной с "духовным загрязнением", которая привела к усилению репрессий в Тибете и Синьцзяне. Родство Путина и Си является огромным, но даже этого может быть недостаточно для преодоления препятствий на пути к реальному союзу между РФ и КНР.