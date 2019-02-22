Россия усиленно вооружает Азию – Channel News Asia

Ядерное оружие / "Корреспондент"

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в конце 2018 года, Россия обогнала Великобританию и стала вторым по величине производителем оружия после Соединенных Штатов.

На долю российских гигантов в области вооружений пришлось около 10% от общего объема продаж оружия в прошлом году - около 38 млрд долларов, сообщает Channel News Asia.

Значительный рост продаж российского оружия в годовом исчислении (на 8,5% по сравнению с 2017 годом) обеспечили азиатские государства. В настоящее время на Южную и Юго-Восточную Азию приходится более 60% общего экспорта вооружений в Россию. Таким образом, Россия является крупнейшим экспортером оружия для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет издание.

Роль малых государств Юго-Восточной Азии в этой региональной тенденции легко недооценивается. Значительное внимание было привлечено, когда Индия и Китай приобрели российские системы противовоздушной обороны С-400 на общую сумму 8,5 млрд долларов.

Примечательно, что государства Юго-Восточной Азии закупают больше российского оружия, чем Индия и Китай вместе взятые. К примеру, Вьетнам, который в прошлом году разместил заказ на поставки российского оружия на сумму 1 млрд долларов, или Филиппины, как покупатель российского тяжелого оружия, отмечает издание.

Объснить причину этих расходов на безопасность в Юго-Восточной Азии не так уж сложно. Китай сохраняет агрессивное поведение в регионе, вполне желая использовать военную силу для устрашения небольших государств, окруженных Южно-Китайским морем.

Правда, переизбыток российского оружия в Азии привел к непредвиденным последствиям. Эксперты считают Юго-Восточную Азию "перекрестком" для контрабанды и незаконного оборота оружия.

В любом случае, взлет и рост России как регионального оружейного гиганта имеет большое значение для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Каждая оружейная сделка помогает укрепить связи между Москвой и странами-покупателями, подчеркивает издание.

Ранее стало известно, что с февраля 2019 года российские военные применяют неизвестное лазерное оружие на Донбассе.