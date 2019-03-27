Китай готов спасти Украину от агрессии России – эксперт

Си Цзиньпинь / Reuters

Появились критические факторы, которые серьезно повлияют на амбиции России в Украине. Наряду с меняющимися военными мощностями и зависимостью от российского газа, Украина наладила процветающие отношения со своим новым партнером - Китаем. Об этом пишет американский ученый и редактор Гари Буш в своей статье на Lima Charlie News, перевод которой публикует Главред.

Китай расширил свое присутствие в Украине в рамках программы "Один пояс, один путь" (BRI). Главная цель Китая - экономические выгоды для себя и создание препятствий для торможения российской агрессии. Кроме того, Китай укрепляет свои позиции в Восточной Европе, чтобы получить преимущество в отношениях с Россией, ЕС и США.

Читайте такжеКак Китай и Россия могут выиграть войну против СШАДля Китая Украина является важным партнером. Для Украины Китай также является основным азиатским экономическим партнером. В 2011 году страны подписали стратегическое партнерство. В январе 2015 года президент Украины Петр Порошенко и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили вопросы расширения сотрудничества во время Всемирного экономического форума в Давосе. В сентябре 2017 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетил Китай, а в декабре 2018 года Ма Кай, вице-премьер Китая, посетил Киев.

Интерес Китая связан в основном из-за транзитного положения Украины и соглашения о свободной торговле с ЕС. Одним из основных элементов BRI является установление новых железнодорожных связей между Китаем и Европой. В 2016 году Украина запустила новую железнодорожно-паромную линию, перевозящую грузы между Черным и Каспийским морями, обходя российскую территорию. В сочетании с соглашениями о свободной торговле с ЕС и Канадой, устойчивой торговлей с США, Украина остается весьма привлекательным рынком для китайских компаний. В связи с тем, что Пекин объявил о выделении не менее 7 млрд долларов на крупные украинские инфраструктурные проекты, китайские компании, в настоящее время являются основными конкурентами Европы.

На юго-восточном побережье Черного моря китайская компания China Harbor Engineering выполнила дноуглубительные работы на сумму 40 млн долларов, чтобы предоставить более крупным судам доступ к порту Южный. Также многие китайские компании инвестируют в новые зерновые бункеры и портовые элеваторы в Украине. Китай явно рассматривает Украину как особый регион интересов как с точки зрения местоположения, так и с точки зрения продуктивности сельского хозяйства. К примеру, крупный китайский сельскохозяйственный гигант Noble Agri владеет двумя активами в Украине: комплексом по переработке семян подсолнечника в Мариуполе, а также зерновым заводом и портовым терминалом в Николаеве, мощность которого составляет 2,5 млн тонн в год, а вместимость - 125 тысяч тонн. Украина - единственная европейская страна, в которой присутствует Noble Agri, хотя она конкурирует по всему миру с такими американскими компаниями, как Cargill, Monsanto и Bunge.

Читайте такжеРоссия и Китай будут совместно производить 40-тонный вертолетНа данный момент нет открытого конфликта между Китаем и Россией из-за Украины. Однако вполне понятно, что Китай выступает против любых военных конфликтов между Россией и Украиной, особенно тех, которые могут негативно повлиять на работу портов и железнодорожных линий. У Китая, по сути, есть экономические интересы в Украине, которые исчезнут, если между РФ и Украиной начнутся военные действия. Китай также пытается заполучить контроль над огромным военно-промышленном комлексом Украины, в котором России утратила доминирующие позиции. Одной из ключевых сфер интереса для Китая является производство вертолетов, поскольку в Украине находится компания Мотор Сич, являющейся мировым лидером в производстве вертолетных двигателей, а также турбинных двигателей для военных кораблей. Китай еще с 1990-х годов закупает комплектующие у Мотор Сич.

С возрождением украинской оборонной промышленности, ростом рабочих отношений между Украиной и Китаем и растущим активным участием США в обеспечении Украины летальным оружием, появляются ограничения для России применять жесткую силу и агрессию.