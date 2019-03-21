Политолог объяснил, как скандал в оборонке ударил по избирательной кампании Порошенко

Скандал в Укроборонпроме повлиял на избирательную кампанию Петра Порошенко / Reuters

Скандал вокруг коррупции в оборонной сфере негативно повлиял на избирательную кампанию президента Петра Порошенко, заявил политолог Виктор Небоженко.

Он подчеркнул, что по данным социологических исследований, люди очень остро реагируют на вопросы о коррупции в армии.

"Как только звучало слово "мародерство", люди моментально зверели, потому что не может твой военачальник, который должен делать все для обеспечения армии, сам же и раздевать солдат. Это уже глубоко аморально. Поэтому этот скандал не столько снизил рейтинги Порошенко, сколько обесценил всю его избирательную кампанию. Ему теперь трудно будет спекулировать на том, что он главнокомандующий и много сделал для армии. Потому что в Украине практически нет города, где не было бы погибших военных, а тут – воровство у своей армии…", - подчеркнул он в интервью Апострофу.

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Эксперт также считает, что провести аудит Укроборонпрома до выборов - маловероятно.

"Аудит нужно было начинать не с Укроборонпрома и не с танковых заводов, тоже нашли крайних, а с СНБО. За пять лет орган, который занимается сектором национальной безопасности Украины, не провел ни одного заседания по коррупции в военно-промышленном комплексе. Это невозможно! В этом тоже виноват президент. Также виноват Александр Турчинов, который возглавляет СНБО. Он тоже ответственный за своего зама. Он не мог не видеть, что огромные потоки денег идут мимо государственного бюджета", - добавил Небоженко.

Как известно, президент Петр Порошенко подписал решение СНБО о реформировании оборонно-промышленного комплекса, которое, в частности, предусматривает аудит Укроборонпрома.

Напомним, журналисты проекта Наші гроші опубликовали результаты своего расследования о хищениях в украинской оборонной сфере на сумму более 250 млн гривен, в котором якобы было замешано окружение президента Петра Порошенко - близкие друзья и бизнес-партнеры, в том числе Олег Гладковский с сыном Игорем.

Из-за вспыхнувшего скандала глава государства 4 марта уволил Гладковского-старшего с должности первого замсекретаря СНБО. Позднее Порошенко заявил о том, что по факту хищений в Укроборонпроме было открыто около десятка уголовных дел.