Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy

Россия и Китай / infinica.ru

2 марта прошло ровно 50 лет с того времени, как китайские войска открыли огонь по советским пограничникам на острове Чжэньбао, спорном, но стратегически важном участке земли на реке Уссури, которая разделяет две страны. Китайское нападение привело к гибели нескольких десятков солдат и вызвало месяцы волнений и жестоких столкновений вдоль советско-китайской границы. В результате этого небольшого конфликта, обе коммунистические державы решили, что им нужно улучшить отношения с Соединенными Штатами, чтобы противостоять друг другу. Об этом пишет доцент школы Флетчера Крис Миллер в своей статье на Foreign Policy, перевод которой публикует Главред.

50 лет спустя ситуация в корне изменилась. Китай и Россия урегулировали свои пограничные споры и стали верными друзьями. Теперь их объединяет противодействие Соединенным Штатам, в лице которых они видят геополитическую и идеологическую угрозу. Россия продает Китаю передовой военный комплект, в том числе ракеты С-400. Они поддерживают доминирование КНР в Центральной Азии и за ее пределами. Обе страны проводят совместные военные учения от Балтики до Южно-Китайского моря. В военных учениях "Восток", проведенных Россией в 2018 году на ее восточной границе, участвовало 3200 военных из Китая - явный сигнал о том, что российские военные не видят в Китае ближайшей угрозы. И Россия недавно перевела большую часть своих валютных резервов в китайскую валюту в качестве хеджирования против санкций США.

Читайте такжеКак США вынуждают Китай стать глобальной державойНасколько длительной может быть эта дружба? Многие в Вашингтоне сомневаются по этому поводу. Легко определить возможные линии разногласий между Москвой и Пекином. Россия традиционно рассматривает Центральную Азию как свою собственную сферу контроля, но Китай продвигает в данном регионе собственные инвестиционные проекты. Сегодня Китай более могущественен, хотя россияне не хотят этого признавать.

Некоторые говорят, что миллионы китайцев с густонаселенного севера страны начнут массово заселять Сибирь. Если русские уедут из Сибири и сотни миллионов китайцев рванут на юг РФ, может ли это угрожать удержанию данной территории под контролем Москвы? Тем не менее, нет никаких свидетельств такого огромного потока китайских иммигрантов в Россию, и неясно, почему китайские граждане должны уезжать из своей страны, учитывая, что заработная плата у них выше, чем в РФ.

То же самое относится и к предположениям о том, что хищнический спрос Китая на ресурсы может осложнить отношения с богатой природными ресурсами Россией, возможно, даже побудит Китай захватить территорию, чтобы гарантировать доступ к этим ресурсам. Китай уже может покупать российские минеральные ресурсы по выгодным ценам. В обмен Россия получает доступ к одному из крупнейших и быстрорастущих мировых рынков. Какой стимул у любой из сторон, менять взаимовыгодную ситуацию?

Пекин и Москва нашли способы управления различными интересами, отчасти потому, что обе страны согласны с тем, что их главная цель - поддерживать политическую стабильность и сохранять власть у существующих элит.

Читайте такжеКонтрразведка США считает Китай опаснее РоссииСамое главное, что сегодня внутренняя политика является ключом к дружбе между Китаем и Россией на внешней арене. Нынешние правители в Москве и Пекине удвоили приверженность авторитаризму, одновременно поставив свои страны на путь конфронтации с Вашингтоном. Растущее сходство между политическими системами Китая и России, а также конкуренция с мировой сверхдержавой делает их дружбу просто необходимостью.

Должно ли это беспокоить Соединенные Штаты? Китай и Россия - внушительный дуэт, когда они хотят противостоять Соединенным Штатам в международных организациях или в условиях подобных кризисов, как в Венесуэле. Подорвать дружбу между Пекином и Москвой будет непросто, хотя конфронтация Америки с Россией и Китаем ограничит стимул двух стран к сближению. Более вероятно, что Вашингтон будет занимать выжидательную позицию, надеясь, что Пекин или Москва рано или поздно поменяют свой курс.