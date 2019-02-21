США создают космические войска - BBC

Ракета / NASA

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании Космических сил в составе министерства ВВС. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Космические силы станут шестым видом вооруженных сил страны и будут входить в состав ВВС, из-за чего не будут полностью независимыми.

Космические силы будут отвечать за "боевые и вспомогательные задачи для обеспечения наступательных и оборонительных космических операций".

Руководить ими будет замминистра ВВС по космосу, назначаемый президентом и утверждаемый Сенатом.

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