На пороге большой войны: как сверхдержавы поучаствуют в индо-пакистанском конфликте

Индийские солдаты стоят на страже, ожидая освобождения пилота ВВС Индии, командира крыла Абхинандана, который был захвачен Пакистаном в среду на границе Ваги / Reuters

Новый приграничный конфликт между Индией и Пакистаном обоснованно всполошил международное сообщество. Ведь нынешняя эскалация противостояния двух ядерных держав заставляет вновь задуматься о возможности войны между ними.

Столкновения на границы, обстрелы территории соседней страны — все это в индо-пакистанских отношениях является обыденным. За многими терактами на индийской территории стоят исламисты, действующие при попустительстве или даже с прямой помощью Исламабада. Пакистан давно сделал непрямые атаки против Индии важным инструментом в Кашмирском конфликте - борьбе за контроль над штатом Джамму и Кашмир. В Пакистане территории штата, находящиеся под индийским контролем, считают оккупированными. В свою очередь, Индия давно перестала ограничиваться дипломатическими заявлениями в адрес Исламабада после очередного теракта, и предпринимает силовые акции против террористов даже на территории соседа. Типичный пример — операция индийского армейского спецназа в пакистанской части Кашмира в сентябре 2016 года. К слову сказать, тогда ответом Пакистана стали артобстрелы индийских блокпостов, стороны обменялись жесткими заявлениями, а остальной мир тоже опасался начала войны.

Нынешнее обострение отличается от череды былых столкновения. Опасения внушает уровень задействованных сил, который существенно превышает стычки последних лет. В ответ на террористическую атаку, проведенную исламистской группировкой "Джаиш-э-Мухаммед" недалеко от индийского города Авантипур, Индия нанесла авиаудар по базе последней на территории Пакистана. Индийская боевая авиация отбомбилась по лагерю террористов близ пакистанского города Балакота, в полусотне километров от линии разграничения в Кашмире. Ничего подобного не происходило со времени индо-пакистанской войны в 1971 году, даже во время Каргилского инцидента в 1999 году (что за последние десятилетия ближе всего подходил к черте полномасштабной войны между двумя державами) — тогда военные самолеты Индии не пересекали неофициальную границу Индии и Пакистана. Нарушение воздушного пространства Пакистана — открытый вызов со стороны Индии, оставляющий мало места для разных толкований произошедшего.

Читайте такжеКонфликт Индии и Пакистана: все, что нужно знать о вспыхнувших боевых действияхИ все же, дальнейшая эскалация конфликта не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада. Нет, ни одна из сторон не уступит в войне слов и не признает свою неправоту. Но и войны сейчас они не хотят. Во-первых, разрастание конфликта не отвечает интересам лидеров обеих стран во внутренней политике. Для пакистанского премьера Имрана Хана масштабное противостояние Индией будет означать усиление влияния военных, спецслужб, консервативных исламских кругов — его оппонентов, недовольных предложенными премьером реформами. С индийской стороны, на первый взгляд, агрессивность в кашмирском вопросе выглядит естественной: правящая Индийская народная партия на победных выборах 2014 года обещала занять в этом вопросе жесткую позицию. Вот только в этом году пройдут всеобщие выборы, нерешенных экономических и социальных проблем накопилось немало, и на таком фоне индийский премьер Нарендра Моди и его однопартийцы не могут позволить себе конфликт с Пакистаном, который точно не принесет быстрых положительных результатов.

Во-вторых, оборонные доктрины обеих стран допускают использование ядерного оружия даже в обычном военном конфликте с соседом, значит, вероятность начала разрушительной ядерной войны очень высока. Наконец, в-третьих, и у Нью-Дели, и у Исламабада немало проблем на других дипломатических фронтах, и их партнеры и оппоненты обязательно воспользуются неминуемым ослаблением (по крайней мере, политическим) Индии и Пакистана.

РЕАКЦИЯ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ

Впрочем, негативные дипломатические последствия нынешнего столкновения неизбежны для Нью-Дели и Исламабада, даже если они сумеют удержаться от дальнейших военных шагов (обстрелы территории друг друга, начавшиеся вскоре после воздушного боя и не прекратившиеся до сих пор, подтверждают, что это будет весьма не просто). Необычно высокий градус нынешнего противостояния станет поводом для многих ведущих держав мира предложить свое посредничество — к собственной выгоде.

США попробуют усилить свои позиции в Южной Азии. После прихода в Белый дом Дональда Трампа отношения с Индией не испортились, но и не были отмечены ни одним прорывом, как при его предшественнике. Да и наладить диалог с Пакистаном, — особенно на фоне очередного пересмотра стратегии в Афганистане, — Вашингтону не помешает. Заставить обе страны закупать больше американского оружия, втянуть их в операции по защите интересов США в Афганистане — вот американская цена за посредничество в нынешнем конфликте.

Китай также не останется в стороне. У Пекина в активе давнее "всепогодное" партнерство с Исламабадом, но и улучшить отношения с Нью-Дели китайское руководство не откажется. Индия сегодня является едва ли не главным оппонентом китайской инициативе "Один пояс, один путь", и Пекин в ответ за свое посредничество будет ждать смягчение критики со стороны Нью-Дели. Пакистан же на новом витке конфликта будет еще больше заинтересован в поддержке Пекина — тот, в ответ, будет ждать свертывания антикоррупционных разбирательств, коснувшихся китайских подрядчиков, и новых уступок со стороны Исламабада в совместных инфраструктурных проектах.

В стороне не останется даже Россия. У Москвы появится шанс немного поправить пошатнувшиеся позиции на индийском рынке вооружения — особенно, если американцы предложат расширенное военно-техническое сотрудничество и Пакистану. Кроме того, если Москве удастся организовать новую площадку индо-пакистанского диалога, это позволит России укрепить свои позиции в ШОС, потому что Пакистан в этой организации перестанет рассматриваться всеми как исключительно китайская креатура. Наконец, России сейчас очень нужен доверительны диалог с новым пакистанским руководством — и для большего влияния на ситуацию в Афганистане, и для контроля действия исламистов в всей Центральной Азии.