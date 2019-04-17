Война на Донбассе и геополитическая ориентация: что изменится при президенте Зеленском

Выборы в Украине / УНИАН

Известный украинский комик Владимир Зеленский, скорее всего, победит на президентских выборах 21 апреля. Однако его победа не принесет каких-либо серьезных изменений во внешнюю политику Украины и не будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе.

Зеленский не намерен предоставлять какую-либо автономию самопровозглашенной "Донецкой народной республике" (ДНР) и "Луганской народной республике" (ЛНР), и он открыто заявил, что не намерен вести переговоры с их лидерами. Он планирует вести прямые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку не хочет тратить свое время на переговоры с теми, кто не принимает никаких решений. Другими словами, Зеленский прекрасно понимает, что лидеры "ДНР" и "ЛНР" - не что иное, как кремлевские марионетки, поэтому вполне возможно, что после его избрания формат Минских переговоров будет расширен.

Читайте такжеПочему возврат Донбасса Украине не светитОднако на данный момент маловероятно, что Кремль согласится вернуть оккупированные регионы Украине, а это является основным условием смягчения западных санкций в отношении России. Хотя российские официальные лица несколько раз указывали на то, что самопровозглашенные республики, согласно Минскому протоколу, должны реинтегрироваться в Украину, такой сценарий будет восприниматься большинством россиян как открытое предательство пророссийских боевиков на Донбассе.

Кремль, несомненно, попытается изобразить это как еще одну великую геополитическую победу российской внешней политики, но это слишком рискованно, поскольку рейтинг одобрения Путина находится на рекордно низком уровне. Недостаток его популярности вызван не участием России в конфликте на Донбассе, а продолжающейся войной в Сирии, как предполагают некоторые аналитики. Основной причиной того, что доверие России к своему президенту упало до самого низкого уровня с 2006 года, является спорная пенсионная реформа и упадок экономики. И все же предательство Донбасса, безусловно, негативно отразится на рейтинге одобрения Путина, чего Кремль всеми силами пытается избежать.

Зеленский, с другой стороны, пытается представлять избирателей, проживающих в русскоязычных юго-восточных частях Украины. Эти люди не ориентированы на Россию, а лояльны к Украине. Он также может рассчитывать на избирателей, которые поддержали пророссийского кандидата Юрия Бойко в первом туре выборов 31 марта. Бойко получил около 35-39% голосов на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинские политологи, близкие к действующему президенту Петру Порошенко, предполагают, что политика Зеленского в случае избрания будет пророссийской. Такие заявления необоснованны, и такая политика была бы практически невозможна, поскольку Украина находится под сильным влиянием США после событий на Майдане в 2014 году, когда был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович.

Таким образом, избрание Владимира Зеленского не принесет существенных изменений в украинско-российских отношениях. Они будут оставаться напряженными, конфликт на Донбассе будет продолжаться, но уровень обстрелов может быть снижен, что станет единственным относительно позитивным исходом для местного населения.

Читайте такжеОлигархи Путина медленно "захватывают" УкраинуХотя Зеленский пообещал деолигархизацию Украины, экономика страны, скорее всего, останется зависимой от могущественных олигархов. Украина при Зеленском также останется в орбите Международного валютного фонда. Даже если Зеленский попытается внести существенные изменения в экономику и политику в целом, он непременно столкнется с препятствиями в украинском парламенте.

Геополитическая ориентация Украины также останется прежней. У США нет никаких причин отказываться от своей очень успешной внешней политики в Украине. Следовательно, страна останется инструментом, используемым Западом в ее геополитической борьбе против России. Кремль, с другой стороны, вряд ли откажется от своих представителей на Донбассе, по крайней мере, на этом этапе, и будет продолжать использовать их в качестве инструмента и метода давления на Киев.

После выборов Украина будет похожа на Грузию в 2012 году, когда Михеил Саакашвили проиграл парламентские выборы. Сменился главный фронтмен, но геополитический вектор страны остался неизменным.

Никола Микович, журналист из Сербии для International Policy Digest